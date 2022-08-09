“تريد ويند فاينانس” تمنح تمويلا ائتمانيا لشركة باكستانية

أعلنت شركة Trade Wind Finance عَنّْ تأمين تمويل بقيمة 500 ألف دولار لشركة مصنعة لملابس العمل ومنسوجات الكتان ومقرها لاهُور بباكستان.

تقوم شركة الملابس بتصدير منتجاتها إلَّى أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تمتلك الشركة الباكستانية فِيْ محفظتها ما يقرب من عقدين من الخبرة التشغيلية بالإضافة إلَّى امتلاك حصة كبيرة فِيْ المنطقة فِيْ مجال تصنيع المنسوجات المنزلية مثل بياضات الأسرة والمناشف.

يركز استثمارها على إنتاج ملابس مريحة وعالية الجودة للعاملين فِيْ الخطوط الأمامية، وخياطة سترات العمل بجميع أنواعها.

كخطوة فعالة نحو التوسع، نظرت الشركة إلَّى مقرض قوي يمكنه تزويدها برأس المال العامل الضروري لتكون قادرة على تلبية الطلبات الحالية بسلاسة والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

بعد تقييم خياراتهم، كانت Trade Wind Finance، المعروفة بتمويلها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حول العالم، الشريك المالي المثالي لهم.

بدلاً من انتظار استرداد الفواتير المتأخرة من قبل عملائها، قررت الشركة الاستفادة من خدمات التمويل التي تقدمها Trade Wind Finance، بعملتين، الدولار الأمريكي واليورو، لتوليد دخل من حساباتها المدينة وبسرعة فتح العاصمة فِيْه. من خلال تحويل مستحقاتهم إلَّى نقد فوري، قاموا بتأمين السيولة اللازمة لتوسيع أعمالهم.

وقال سهِيْل زالي، الرئيس التجاري الإقليمي وعضو مجلس إدارة Trade Wind Middle East Limited “يسعدنا أن تمويلنا، الذي تم تصميمه خصيصًا لتطلعات عملائنا، قد أسفر عَنّْ نتائج مرضية”.

وأضاف “باستخدام حلولنا، سيتمكن عملاؤنا من الحفاظ على ثقتهم مع العملاء الحاليين بالإضافة إلَّى الاستثمار فِيْ أعمال جديدة فِيْ الأسواق الدولية”.

تمتلك Trade Wind Finance شبكة مكاتب فِيْ العديد من البلدان مثل بنغلاديش والبرازيل وبلغاريا والصين وهُونغ كونغ والمجر وأيسلندا والهند وباكستان وبيرو وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلَّى المقر الرئيسي فِيْ ألمانيا.

توفر الشركة خدمات التمويل وحماية الائتمان والتحصيل فِيْ مجموعة واحدة من المنتجات المالية. توفر Trade Wind خدمات عالمية ومرنة ومبسطة لمجموعة واسعة من شركات الاستيراد والتصدير حول العالم.