تريزيجية أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور بنهائي كأس السوبر التركي

كشف عبدالله أفجي، مدرب فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة سيفا سبور، في نهائي كأس السوبر التركي.

من المقرر أن يلتقي فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم مع نظيره سيفا سبور ظهر اليوم السبت، في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة، 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، يدخل في البداية أحد عشر من العملاق التركي، بعد انضمامه من صفوف أستون فيلا.

يدخل فريق طرابزون المباراة بتشكيلة مكونة من

حارس المرمى أرجان كاكير.

الدفاع إيرين، فيكتور هوغو، دوروكان توكوس، لارسن.

خط الوسط مارك هامسيك، عبد القادر عمر، أناستاسيوس باكاسيتاس.

المهاجمون محمود حسن تريزيجيه، أندرياس كورنيليوس، إدين فيسكا.