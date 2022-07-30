تريزيجية يحصد أولى بطولاته مع طرابزون سبور 

فاز الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لنادي طرابزون سبور، بأول بطولة له مع المنتخب التركي.

وانتقل محمود تريزيجيه إلى نادي طرابزون سبور الأول لكرة القدم في الانتقالات الصيفية الجارية من أستون فيلا.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي طرابزون سبور على نظيره سيفاسبور 4-صفر في نهائي كأس السوبر التركي يوم السبت.

سجل رباعي طرابزون سبور أندرياس كورنيليس في الدقيقة 37 من صناعة فيسكا، ثم سجل أندرياس كورنيلس الهدف الثاني مرة أخرى في الدقيقة 51، ثم سجل لارسن الهدف الثالث في الدقيقة 64، لينهي رباعي أناستاسيوس باكاسيتاس، في الدقيقة 76 لإنهاء المباراة بالتتويج يفوز طرابزون سبور بكأس السوبر التركي

جدير بالذكر أن اللقاء شهد مشاركة محمود حسن تريزيجيه في تشكيل طرابزون سبور.