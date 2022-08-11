تزايد توقعات رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة فِيْ سبتمبر بعد تباطؤ التضخم

خفض المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة بمقدار 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سبتمبر بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة قد تباطأ الشهر الماضي.

وأظهر أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق فِيْ يوليو مقارنة بشهر يونيو، مما يشير إلَّى أبطأ معدل تضخم شهري منذ أكثر من عامين مع انخفاض أسعار الوقود.

يتوقع التجار الآن أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بدلاً من 75 نقطة أساس التي توقعوها قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، وفقًا لرويترز.

النطاق المستهدف الحالي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة هُو الآن بين 2.25٪ و 2.50٪.

وفِيْ سياق متصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ شيكاغو تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي يظهر أن التضخم لم يرتفع فِيْ يوليو هُو أول قراءة “إيجابية” للتضخم منذ أن بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ تشديد السياسة النقدية. .

لكنه أضاف أن التضخم لا يزال “مرتفعا بشكل غير مقبول”، متوقعا أن يستمر البنك المركزي الأمريكي فِيْ رفع أسعار الفائدة، ومن المرجح أن تصل إلَّى نطاق بين 3.25٪ و 3.50٪ هذا العام، وإلَّى نطاق بين 3.75٪ و 4.00٪. نهاية العام المقبل. .

قالت الخبيرة فِيْ أسواق العملات نورس حافظ إن قراءة التضخم فِيْ الولايات المتحدة لشهر يوليو قد تغير سياسات بنك الاحتياطي الفِيْدرالي، لأنها تعطي مؤشرا على أن القراءة بدأت فِيْ التراجع.

وأضاف حافظ فِيْ حديث لـ “العربية”، أنه فِيْ ظل هذه البيانات ستكون هناك حاجة إلَّى التباطؤ فِيْ سياسات رفع الفائدة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسواق الأسْهُمْ وسط انخفاض تكاليف التمويل للشركات.