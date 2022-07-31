تسارع التضخم فِيْ أميركا خلال يونيو بضغط أسعار الغذاء والطاقة

تسارع التضخم مرة أخرى فِيْ الولايات المتحدة فِيْ يونيو بعد أن ظل مستقرًا فِيْ مايو، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية.

وعكس هذا المؤشر الذي تم تضمينه فِيْه والذي يعتمد عليه الاحتياطي الفِيْدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 6.8٪ مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنسبة 1٪ مقارنة بشهر مايو، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وإذا استثنينا أسعار الطاقة والغذاء، التي ارتفعت بشكل حاد منذ بداية الُغُزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم الأساسي تسارع أيضًا بنسبة 0.6٪ خلال شهر، و 4.8٪ على مدار عام، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

أظهر مؤشر آخر، وهُو مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم خصيصًا لحساب معاشات التقاعد، ارتفاعًا بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي فِيْ الأسعار فِيْ يونيو.

من ناحية أخرى، ارتفع إنفاق الأسرة أيضًا فِيْ شهر يونيو بنسبة 1.1٪ نتيجة لتأثير نفقات الطاقة والإسكان والرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، استمرت الدخول فِيْ الارتفاع بشكل مطرد بنسبة 0.6٪ مقارنة بشهر مايو، مما يعكس بشكل أساسي “زيادات فِيْ الأجور” خاصة فِيْ الشركات الخاصة و “عائدات أصحاب العقارات” مع الارتفاع الحاد فِيْ علاوات الإيجار منذ بداية أزمة “كوفِيْد -19” .

من ناحية أخرى، استمرت نسبة المدخرات من الدخل المتاح فِيْ الانخفاض إلَّى 5.1٪، بعد أن زادت بشكل ملحوظ أثناء تفشي الوباء تحت تأثير تراجع الإنفاق على السفر والمطاعم، ومع توزيع المساعدات الحكومية. لتصل فِيْ أبريل 2022 إلَّى مستوى غير مسبوق بلغ 33.8٪.

سمحت هذه الوفورات بدعم الاستهلاك، ولكن وسط الاضطرابات فِيْ سلاسل التوريد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، مما تسبب فِيْ فرط النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، بدأ الاقتصاد الأمريكي فِيْ التباطؤ، مما مهد الطريق لوقف ارتفاع الأسعار.

انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مرة أخرى فِيْ الربع الثاني من العام بنسبة 0.9٪ بوتيرة سنوية، بعد انكَمْاشه بنسبة 1.6٪ فِيْ الربع الأول.

بدأ الجدل لمعرفة ما إذا كان التعريف “التقليدي” للانكَمْاش المستند إلَّى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، ينطبق حاليًا على الولايات المتحدة، خاصة فِيْ ظل معدل بطالة منخفض للغاية، وفقًا لإدارة الرئيس جو بايدن. والعديد من الاقتصاديين.