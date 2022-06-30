تسارع معدل التضخم فِيْ فرنسا إلَّى 5.8% خلال يونيو

وشهد تسارعا أكبر خلال شهر يونيو، حيث وصل إلَّى 5.8٪ على أساس سنوي، مقابل 5.2٪ فِيْ مايو، بحسب تقدير أولي مؤقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، صدر اليوم الخميس.

وأوضح المعهد أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي ارتفعت بنسبة 33.1٪ و 5.7٪ على التوالي مقارنة بشهر يونيو 2022.

على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ فِيْ يونيو 2022، كَمْا فِيْ الشهر السابق، وبعد 0.4٪ خلال أبريل.

وبحسب البيان الصادر عَنّْ المعهد الوطني للإحصاء، فإن “أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير تماشيا مع أسعار المنتجات البترولية”.

وارتفعت أسعار الخدمات فِيْ يونيو بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي، بنفس الوتيرة التي سجلت الشهر الماضي، فِيْ حين تباطأت أسعار السلع المصنعة إلَّى 2.6٪، مقابل 3٪ فِيْ مايو.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق، الذي يعمل كأداة للمقارنات الأوروبية، فِيْ يونيو بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.8٪ فِيْ مايو.