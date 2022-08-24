تسارع نمو الاقتصاد السعودي.. مؤشرات إيجابية جديدة

أظهرت بيانات من الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، أن قيمة صادرات النفط السعودية فِيْ يونيو ارتفعت بنسبة 94.1٪ على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، فإن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر يونيو 2022 بلغت (148 مليار ريال) مقابل (84 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2022، بزيادة قدرها (64 مليار ريال)، بنسبة (75.2٪).

وبلغت قيمة الصادرات النفطية خلال شهر يونيو 2022 (118 مليار ريال) مقابل (61 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2022 بزيادة قدرها (57 مليار ريال) أي بنسبة (94.1٪)، فِيْما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية ( متضمنا إعادة الصادرات) خلال شهر يونيو 2022 (30 مليار ريال) مقابل (24 مليار ريال) خلال يونيو 2022، بزيادة قدرها 6 مليارات ريال، بنسبة (26.8٪).

فِيْما بلغت قيمة واردات المملكة السلعية خلال شهر يونيو 2022 إلَّى (60 مليار ريال) مقابل (47 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2022 بزيادة قدرها (13 مليار ريال) بنسبة (28.9٪).

من جهة أخرى، بلغت قيمة صادرات المملكة السلعية خلال الربع الثاني من عام 2022 ما قيمته (430 مليار ريال) مقابل (232 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها (198 مليار ريال). بنسبة (85.1٪).

وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الثاني من عام 2022 (344 مليار ريال) مقابل (166 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها (178 مليار ريال)، بنسبة (106.5٪).

بلغت قيمة الصادرات غير النفطية (متضمنة المعاد تصديره) خلال الربع الثاني من عام 2022 إلَّى (86 مليار ريال) مقابل (66 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها (20 مليار ريال). بنسبة (31.0٪).

فِيْما بلغت قيمة الواردات خلال الربع الثاني من عام 2022 (171 مليار ريال) مقابل (140 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها (31 مليار ريال) بنسبة (21.7٪).

وارتفع الفائض التجاري إلَّى 88 مليار ريال فِيْ يونيو 2022 مقابل 37 مليار ريال فِيْ يونيو 2022 بنسبة 137.8٪.

حقق الاقتصاد السعودي نموًا هائلاً بنسبة 11.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً أعلى معدل نمو فِيْ 11 عامًا.

أظهرت التقديرات السريعة للهِيْئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 11.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.

يعتبر النمو المسجل فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري هُو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما بلغ 13.6٪ فِيْ ذلك الوقت.