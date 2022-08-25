تساوي طول النهار والليل في هذا الموعد

كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن موعد لتساوي طول الليل والنهار في المملكة.

حسب الأفق #المملكة العربية السعودية لا يزال النهار أطول من الليل خلال النصف الأول من الموسم #هتافاتسيكون طول اليوم في شمال المملكة أطول منه في الجنوب

إذن فالليل يساوي نهار اليومين السابع والعشرين والثامن والعشرين #أيلول

في نهاية موسم سهيل، تتغير المعادلة، حيث يصبح اليوم في جنوب المملكة أطول من اليوم في الشمال. pic.twitter.com/ylq0eqvw9W

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 25 أغسطس 2022

نفس النهار والليل

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر “بحسب الأفق السعودي، لا يزال النهار أطول من الليل، خلال النصف الأول من موسم سهيل، وطول النهار في شمال المملكة سيكون. كن مسنا. تكون أطول من جنوبها، ثم الليل يساوي نهار 27 و 28 سبتمبر. “.

وأضاف “في نهاية موسم سهيل تتغير المعادلة، حيث يصبح اليوم في جنوب المملكة أطول من النهار في الشمال”.

الحد الفاصل بين الحرارة الحارقة والحرارة المعتدلة

بدأ موسم “سهيل” السبت الماضي، حيث يعتبر الحد بين الحرارة الحارقة والحرارة المعتدلة، ومدته 52 يومًا، حيث يبدأ بمرور درجات الحرارة وانخفاضها التدريجي والرطوبة على التوالي.