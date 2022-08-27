jobs.sa تسجيل الأمن العام 1444 رَابِطْ تقديم وَظْائِفْ ابشر العسكرية على رتبة جندي، أعلنت مديرية الأمن العام السعودية قبل فترة عن فتل باب التسجيل للتقديم في وظائف أبشر العسكرية على رتبة جندي، للطلبة الناجحين في الثانوية العامة وفق شروط محددة تم تحديدة من قبل المديرية، كما وأتاحت رابط خاص لتقديم وَظْائِفْ ابشر العسكرية على رتبة جندي وذلك من خلال منصة أبشر.

تسجيل السلامة العامة 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، فتح باب القبول والتسجيل لوَظْائِفْ الأمن العام للرجال الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من اليوم السبت التاسع والعشرين من محرم 1444 هـ الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري. 2022 م

وستبقى بوابة التسجيل لمركز الجندي فِيْ الأمن العام مفتوحة حتى الخميس الخامس من صفر 1444 هـ الموافق الثاني من سبتمبر 2022 م، وحسب المَوعِد المحدد لفتح بوابة دخول الرجال للجمهُور. السلامة، ومن المقرر إطلاق وتفعيل الرَابِطْ لتوفِيْر السلامة العامة فِيْ الساعة العاشرة صباح اليوم.

إتصال لتوفِيْر رجال الأمن العام 1444

متاح لملء استمارة التقديم المبدئية لشغل الوَظْائِفْ العسكرية فِيْ أبشر للالتحاق بالإدارة العامة لقطاع الأمن العام من خلال منصة توظيف أبشر والتي يمكن الوصول إليها باتباع الرَابِطْ للتقدم لشغل وَظْائِفْ أمنية عامة مرفق أدناه

رَابِطْ تسجيل السلامة العامة 1444 (يعمل).

كيفِيْة توفِيْر السلامة العامة

بحثا عن كيفِيْة التسجيل فِيْ وَظْائِفْ المديرية العامة للأمن العام بشكل صحيح حتى استكَمْال عملية التسجيل للوَظْائِفْ المعلن عنها بنجاح، قمنا بتوفِيْر خطوات التسجيل فِيْ الأمن العام 2022 على النحو التالي

الدخول على موقع التوظيف الرسمي أبشر.

الضغط على إعلان الوظيفة بالمديرية العامة للأمن العام للتعيين فِيْ رتبة جندي.

أو انقر على أيقونة “الوَظْائِفْ المتاحة” أعلى الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض جميع الوَظْائِفْ المتاحة، انقر فوق “جندي” فِيْ قطاع السلامة العامة.

سيتم عرض جميع الشُروطْ المطلوبة، انقر فوق قبول البنود المعروضة، ثم انقر فوق “إرسال الطلب”.

املأ البيانات الشخصية (رقم الهُوية – تاريخ الميلاد – اختر الجنس والحالة الاجتماعية – رقم بطاقة هُوية الأب)، ثم اضغط على “قبول”.

تعبئة جميع البيانات المتعلقة بطلب الوظيفة بأقصى دقة وهِيْ (رقم الهُوية الوطنية – مكان الميلاد – تاريخ إصدار البطاقة – محَلْ الإقامة – رقم جوال مقدم الطلب – المدينة – الحي – رقم المبنى – الجنس – المهنة – الحالة الاجتماعية – منطقة السكن – الشارع – الوزن – الطول – حساب تويتر – حساب فِيْسبوك – بريد الكتروني).

املأ بيانات المؤهل الأكاديمي (نوع التخصص – التخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل التراكَمْي – الدرجة – سنة التخرج – مصدر الشهادة – حاصل على مؤهل تعليمي أعلى – لديك دورات تدريبية – درجة اختبار القدرات العامة)، ثم انقر فوق حفظ بيانات التصنيف العلمي، ثم انقر فوق “عرض وحفظ”.

يمكنك طباعة الصفحة وستصلك رسالة نصية برقم الطلب على رقم الهاتف المحمول المسجل فِيْ النموذج.

شُروطْ التسجيل فِيْ الأمن العام 1444

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ الراغبين فِيْ الالتحاق بالخدمة العسكرية بقطاع الأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. شُروطْ السلامة العامة من خلال الآتي

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون سعودي الأصل والأصل ويستبعد من نشأ مع والده أثناء خدمته بالدولة فِيْ الخارج. لا يقل ارتفاعها عن 168 سم والوزن حسب الطول. ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودي. اجتياز إجراءات القبول والاختبارات الخاصة بالأمن العام. يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. عند حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، يجب أن تكون الشهادة مطابقة ومصدقة من وزارة التربية والتعليم.

اعلان فتح باب التسجيل للمديرية العامة للأمن العام بدرجة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLTmoc2. pic.twitter.com/LydqyLFvHH – الأمن العام (security_gov) 25 أغسطس 2022

يمكن للراغبين فِيْ الحصول على رقم الأمن العام القيام بذلك الآن من خلال موقع ثقافني، ويمكنهم أيضًا التقدم إلى الأمن العام مباشرة دون الحاجة إلى حساب مسبق على بوابة وَظْائِفْ أبشر باتباع طريقة تقديم الأمن العام الموضحة فِيْ المقال من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

منصة أبشر للتجنيد العسكري

باتباع خطوات تسجيل الأمن العام موضحة، ستجد أن عملية التسجيل تتكون من ثلاث خطوات (تعبئة البيانات أو المعلومات العامة لمقدم الطلب – املأ بيانات العنوان التعليمي الذي حصل عليه مقدم الطلب – املأ بعد الانتهاء من الخطوة الأولى ستنتقل إلى خطوة إضافة المؤهل التعليمي إضافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يمكنك تعديل بيانات التأهِيْل العملي عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة التوظيف أبشر> الدخول إلى صفحة المؤهل التعليمي> النقر فوق تعديل> ملء جميع الحقول المطلوبة> النقر فوق تعديل المؤهل التعليمي لحفظ البيانات المسجلة، ويمكن لبرنامج السلامة العامة 1444 التسجيل للحصول على مَوعِد فِيْ رتبة جندي بالذهاب إلى منصة أبشر للتجنيد الإلكتروني.

يمكن تسجيل الأمن العام 1444 لوَظْائِفْ ابشر العسكرية على رتبة جندي، من خلال الدخول على منصة أبشر الخاصة في للحكومة السعودية، والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة، وهناك بعض الشروط التسجيل فِيْ الأمن العام 1444.