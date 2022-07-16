تسجيل الجامعات للطالبات 2022 فِيْ السَعُودِيْة ومواعيد التقديم عبر موقع القبول الالكتروني الموحد

ينتظر طلاب المملكة العربية السَعُودِيْة الآن خطوات الالتحاق بالجامعات السَعُودِيْة، بعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث تولي حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة اهتمامًا كبيرًا للقطاع التعليمي على جميع مستويات الدراسة. خاصة فِيْما يتعلق بتعليم الطالبات، حيث أن وزارة التربية والتعليم خصصت مجموعة من التخصصات للفتيات فِيْ مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، ولهذا سنعمل من خلال الخطوط الحالية على توضيحها.

كيفِيْة تسجيل جامعات للطالبات 2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها من أجل التسجيل بنجاح فِيْ الجامعات السَعُودِيْة للبنات، كَمْا هُو موضح أدناه.

تم تسجيل الارتباط بالنسبة للبوابة الإلكترونية الموحدة للقبول فِيْ الجامعات السَعُودِيْة .

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آخر مَوعِد للتقديم للجامعات السَعُودِيْة للطالبات

يوضح الجدول المرفق أدناه وصفًا تفصيليًا للجامعات المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث لا يزال التسجيل متاحًا ومفتوحًا حتى الآن.

اسم الكلية تاريخ التسجيل جامعة عفت التسجيل لا يزال متاحا كلية جدة العالمية التسجيل متاح جامعة فهد بن سلطان (برنامج تجسير الدراسات العليا) التسجيل متاح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (مسار SAT) التسجيل لا يزال مفتوحا كلية البترجي الطبية التسجيل لا يزال متاحا اليوم جامعة دار الحكَمْة التقديم لا يزال مفتوحا. جامعة الأمير سلطان ينتهِيْ فِيْ 12/12/1443 هـ. جامعة الأعمال والتكنولوجيا ولا يزال مفتوحًا. جامعة رياض العلم لا يزال مفتوحًا الآن. جامعة اليمامة التسجيل اعتبارًا من 11/20/1443 وما زال مفتوحًا.

شُروطْ الالتحاق بالجامعات للطالبات 2022

يجب على الطالبات استيفاء شُروطْ معينة للتسجيل فِيْ الكليات والجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، على النحو التالي