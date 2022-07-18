تسجيل الجامعات 1444 فِيْ السَعُودِيْة وشُروطْ القبول للسعوديين والأجانب

التسجيل الجامعي 1444 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ؛ حيث يتساءل الكثير من الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد بدء التسجيل فِيْ الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444، خاصة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، لكن مَوعِد التسجيل يختلف من جامعة إلى أخرى. قدمت عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالمملكة من خلال هذا المقال، سنقوم بتوضيح تسجيل 1444 جامعة، والتعرف على شُروطْ التسجيل فِيْ الجامعات للعام الدراسي الجديد.

سجل الجامعات 1444 المملكة العربية السَعُودِيْة

هناك بعض الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تعلن عن تاريخ فتح بوابة التسجيل، فِيْ التخصصات المتاحة للطلاب، وذلك فِيْ فترة محددة، يجب على الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة التسجيل، والمواعيد هم كالآتي

جامعة الملك خالد

سيبدأ التسجيل فِيْ الثالث والعشرين من نوفمبر (23/11/2022) م.

جامعة الأميرة نورة

سيبدأ التسجيل فِيْ 8 نوفمبر 2022 (11/18/2022) م.

جامعة الملك عبدالعزيز

التسجيل فِيْ الثاني عشر من مايو (5/12/2022 م).

الجامعة الإسلامية

سيتم التسجيل فِيْ الحادي والعشرين من مايو (21/5/2022) م.

جامعة الملك سعود

سيكون التسجيل فِيْ يوم واحد من شهر يوليو (7/1/2022) م.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مَوعِد الالتحاق بالجامعة سيكون اليوم الثالث من شهر نوفمبر (3/11/2022) م.

التسجيل فِيْ جامعة جازان 1444

أما جامعة جازان فقد تقرر فتح باب الالتحاق بها يوم الأحد (24/11/1443 هـ) هـ ويستمر حتى (29/11/1443 هـ).

أما نتيجة القبول المبدئي للطلاب فسيكون يوم الاثنين (2/12/1443 هـ).

تاريخ الالتحاق بالجامعة 1444

يختلف مَوعِد الالتحاق بالجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من جامعة إلى أخرى، لذلك سنتعرف على ذلك فِيْ السطور التالية

جامعة حائل

سيكون التسجيل فِيْ الرابع عشر من أبريل (14/4/2022 م).

جامعة الحدود الشمالية

يتم التسجيل فِيْ الجامعة فِيْ 5 نوفمبر (5/11/2022).

الجامعات العربية المفتوحة

يبدأ التسجيل فِيْ 10 نوفمبر (10/11/2022).

جامعة الأمير سطام

التسجيل 10 نوفمبر (10/11/2022) م.

الجامعة السَعُودِيْة الالكترونية

سيكون التسجيل فِيْ هذه الجامعة فِيْ الثالث والعشرين من نوفمبر (11/23/2022).

جامعة الملك خالد

يبدأ التسجيل فِيْ 7 نوفمبر (7/11/2022).

جامعة الإمام محمد بن سعود

يبدأ التسجيل فِيْ 18 نوفمبر (11/18/2022).

جامعة الملك عبدالعزيز

سيبدأ التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز فِيْ الرابع عشر من نوفمبر (14/11/2022).

جامعة الأميرة نورة

تقرير عن فتح باب الالتحاق بجامعة الأميرة نورة على أن يبدأ فِيْ الثامن عشر من نوفمبر (18/11/2022).

جامعة الملك فِيْصل

يبدأ التسجيل بجامعة الملك فِيْصل فِيْ السابع عشر من نوفمبر (17/11/2022).

جامعة غزة

يبدأ التسجيل فِيْ جامعة جازان فِيْ 24 أبريل 2022 (4/17/2022).

شُروطْ القبول فِيْ الجامعات السَعُودِيْة للطلبة السعوديين 1444

تم وضع شُروطْ وضوابط معينة يجب مراعاتها عند التقديم للجامعات السَعُودِيْة للطلبة السعوديين، حيث يجب استيفائها حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعات، سواء كانت عامة أو خاصة. وتنطبق هذه الشُروطْ على الأم العربية. الطلاب هذه الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وألا يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات.

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات للجامعة التي يرغب فِيْ الالتحاق بها.

يجب على الطالب إجراء اختبار تحصيلي والحصول على علامة النجاح المطلوبة للجامعة التي يرغب فِيْ الالتحاق بها.

يجب أن يحصل الطالب على نسبة مؤهلة للتقدم لأن كل جامعة تفرض معدلات مختلفة على الجامعة الأخرى.

يجب أن يستوفِيْ الطالب النسبة المرجحة التي تحددها الجامعة والتي تشمل النسبة المئوية من نص الثانوية العامة واختبار التحصيل واختيار القدرة.

شُروطْ الالتحاق بالجامعة للطلاب الأجانب 1444

أتاحت الجامعات السَعُودِيْة للطلبة غير السعوديين إمكانية التسجيل وفق بعض الشُروطْ والأحكام التي يجب توافرها عند التسجيل، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

يجب أن يكون جواز سفر الطالب ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة واحدة، بحيث يتم تقديم نسخة منه فِيْ ملفه.

اجتاز الطالب معدل القبول الذي تحدده الجامعة.

يجب أن يتقدم الطالب المتفوق فقط للجامعة، حيث يجب أن يحصل على الأقل على تقدير جيد جدًا.

اجتاز الطالب معدل القبول الذي تحدده الجامعة.

يجب على الطالب المتميز فقط التقدم للجامعة، حيث يجب أن يحصل على الأقل على تقدير جيد جدًا.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة مثل (تقرير طبي، نسخة من جواز السفر، صورة شخصية حديثة للطالب، نسخة من وثيقة الهُوية الوطنية، شهادة ميلاد الطالب المترجمة، شهادة حسن السيرة والسلوك، تسليم ترجمة عربية لكل وثيقة فِيْ لغة غير العربية).

لذا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على تسجيل 1444 جامعة، كَمْا تعرفنا من خلال هذا المقال على شُروطْ التحاق الطلاب السعوديين بالجامعات للعام الدراسي الجديد 1444 كَمْا تعرفنا على شُروطْ الالتحاق بالخارج. الطلاب.