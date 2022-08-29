نظام نور تسجيل الدخول برقم الهُوية فقط رَابِطْ نظام نور ولي الأمر noor.moe.gov.sa، يعد نظام نور من الانظمة التابعة الى وزارة التربية والتعليم السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية في مجال التعليم، ويعد حلقة وصل بين المدرسة وأولياء الأمور حيث يتم تسجيل الدخول على نظام نور من خلال رقم الهوية، وذلك من خلال موقعهم موقع نور noor.moe.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور

ترغب وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ توفِيْر تعليم جيد يليق بأبناء المملكة. هذا لأنها تعلم أن التعليم الجيد هُو أساس كل تقدم وتطور وأنه القاطرة الحقيقية للتقدم. لهذا السبب، وفرت الوزارة جميع القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي طال انتظاره. ومن أهم هذه القدرات وجود بنية تحتية تكنولوجية متكاملة فِيْ خدمة التعليم ومشكلاته. لذلك، أنشأ على الفور العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية التي كان لها تأثير جيد جدًا على العملية التعليمية. برزت أهمية هذه المواقع مع ظهُور وباء كورونا الخطير واللجوء إلى التعليم عن بعد. لذلك كانت المملكة من أوائل الدول التي سارعت لتقديم بديل لإغلاق المدارس بسبب كورونا.

رَابِطْ نظام نور الجارديان

الدخول إلى موقع نور إلكتروني باتباع خطوات سهلة وبسيطة، وهذه الخطوات كالتالي –

الوصول إلى موقع نور عبر الإنترنت ومحرك البحث جوجل noor.moe.gov.sa.

الخطوة الثانية هِيْ إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على “تسجيل الدخول”.

يمكنك أيضًا الدخول عن طريق النقر فوق الزر “إدخال من خلال البوابة الوطنية الموحدة للوصول”.

noor.moe.gov.sa

إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك وترغب فِيْ الوصول إلى موقع NOOR. كل ما عليك فعله هُو النقر على أيقونة “نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم”. ثم أدخل كلمة مرور جديدة وقم بتأكيدها. من الممكن أيضًا تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي فقط فِيْ حقل اسم المستخدم.

يمكن تسجيل الدخول برقم الهُوية فقط داخل موقع نظام نور التعليمي،وذلك من خلال الدخول الى الموقع noor.moe.gov.sa، ومن ثم ادخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بولي الأمر ، واخيرا إدخال من خلال البوابة الوطنية الموحدة للوصول.