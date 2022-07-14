تسجيل الدخول 2021 مسار متمدرس motamadris.ma، أصبح التسجيل الدخول في مسار متمدرس ممكن لكافة التلاميذ وذلك دون الحاجة للذهاب الى إدارة المؤسسة، كما يمكن الاطلاع على النقاط المستمرة والاطلاع على نتائج البكالوريا لعام 2022 لكافة الطلاب، كما يقدم الكثير من المميزات الأخرى ، ويمكن الدخول على مسار متمدرس من خلال الموقع الخاص فيهم motamadris.ma.

تسجيل الدخول 2021 مسار متمدرس

تسجيل الدخول الى مسار تحتاج الى رقم مسار الخاص وكلمة السر، التي تستلمها من قبل الحارس العام أو ناظر المؤسسة التعليمية، على شكل مطبوع وجاهزة

بعد استلامك رقم المسار وكلة السر قم بالدخول على الرابط التالي motamadris.ma

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمةو المرور ثم اضغط على الدخول

ستظهر لك واجهة منطقة المعلم الخاصة بك ، انقر فوق علامة تبويب المعلم على اليمين لعرض النقاط والنتائج.

قم بالضغط على الخانة التي تحمل صورتك الشخصية للقاسم بالاطلاع على كافة معلوماتك ثم قم بتغير كلمة السر الخاصة بك

سيصلك رسالة على البريد الالكتروني يفيد بكلمة السر الجديدة

تسجيل الدخول مسار 2022 عبر تطبيق مسار متمدرس تلميذ

أصبح الأن بإمكان كافة الطلاب الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها مسار، وذلك من خلال تسجيل الدخول الى موقع مسار أو عن طريق التطبيق مسار، وذلك من أجل اطلاع الطالب على درجات وملاحظاته التي يقدمها المعلم ومن أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق مسار للطلاب:

القيام بالاطلاع على المراقبة المستمرةى

التعرف على الواجبات المنزيلية

التعرف على جدولة فروض المراقبة

الإعلان عن نتائج الإمتحان الوطني البكالوريا 2022 motamadris.ma

سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الوطني للبكالوريا للعام 2022 في الأول من يوليو لعام 2022، وسيتم الإعلان عن النتائج الدورة الثانية الاستدراكية في الثاني والعشرين من شهر يوليو ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الضغط على الرابط التالي. ثم القيام بوضع رمز المسار ثم ادخال رمز التحقق.

يعد تطبيق مسار من أبرز التطبيقات الخدماتية التابعة للحكومة ، والتي تهدف الى صقل كافة قدرات الموظف الحكومي، وتعرفنا على تسجيل الدخول 2021 مسار متمدرس