تسجيل الطالب الجديد مدرستي وعبر موقع العودة إلى المدارس ،تعتبر أحد أهم الخدمات الإلكترونية التعليمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم بهدف التواصل المستمر بين الطالب والمعلم والطاقم الإداري ،بالإضافة الى متابعة الدروس بشكل متطور وتقني يساعد الطلاب على تنمية المهارات التكنولوجية لديهم والوصول الى كافة المصادر التعليمية بأشكالها المتنوعة بسهولة.

منصة مدرستي التعليمية

تسجيل الطالب الجديد هُو مدرستي، وقد أنشأت الحكومة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منصة My School Online، وذلك بهدف تسهِيْل العملية التعليمية للطلاب والمعلمين، والتي من أجلها وزارة التربية والتعليم هِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. سعودي. كَمْا تسعى وزارة التربية والتعليم والوزارة إلى تحقيق أهدافها المرجوة من خلال الدورات عبر المنصة، حيث أنها مصممة لتزويد الطلاب بعدد كبير من الخدمات التعليمية التي تساعد الطلاب على حَلْ المهمة وبالطبع حضور جميع الدروس، ويمكن للمدرس التسجيل فِيْ المنصة لنفسه أو للطالب من خلال الموقع الرسمي للمنصة على الإنترنت، ولكي يستفِيْد من خدمات المنصة يتم ذلك عن طريق تنفِيْذ سلسلة من الخطوات.

تسجيل طالب جديد مدرستي

يمكن للطلاب التسجيل فِيْ المنصة للاستفادة من خدماتها عبر موقعها الرسمي، ويتم ذلك من خلال:

أدخل رَابِطْ المنصة مدرستي عبر الانترنت فِيْ المملكه العربيه السعوديه.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل كَمْستخدم جديد”، وبعد ذلك يتم تسجيل جميع المعلومات المذكورة، بما فِيْ ذلك “رقم الإقامة أو رقم الهُوية الوطنية / رقم الهاتف”.

تحتاج أيضًا إلى إدخال رمز التحقق فِيْ الحقل المحدد له، ثم النقر فوق الزر “التالي”.

مطلوب أيضًا تسجيل جميع بيانات الطالب مثل “الاسم / رقم الهُوية أو الإقامة / تاريخ الميلاد”.

بالإضافة إلى الحاجة إلى التحقق من المعلومات المسجلة للتأكد من دقتها، يمكنك النقر فوق رمز “تأكيد”.

فِيْ النهاية تكون قد أكَمْلت التسجيل ويمكنك الاستفادة من خدمات المنصة.

تسجيل الطالب من خلال موقع العودة إلى المدرسة

كَمْا وفرت الوزارة للطلبة إمكانية التسجيل من خلال المنصة الرسمية لموقع العودة إلى المدرسة، ويتم ذلك من خلال تنفِيْذ الخطوات التي سنذكرها الآن:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي الرسمي والرئيسي للموقع.

ثانيًا، تحتاج إلى النقر فوق الزر “إنشاء حساب جديد”، وبعد ذلك تحتاج إلى تسجيل جميع معلومات “رقم الهُوية / رقم الهاتف” المطلوبة.

ثالثًا، تحتاج إلى تسجيل رمز التحقق الذي تلقيته عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل فِيْ الخطوة السابقة فِيْ الحقل المخصص له.

رابعًا، حدد زر التحقق واتبع الخطوات حتى تحصل على اسمك وكلمة مرورك.

خامساً التسجيل فِيْ منصة مدرستي عن طريق إدخال اسمك وكلمة المرور.

تسجيل الطالب الجديد مدرستي وعبر موقع العودة إلى المدارس كذلك تقدم المنصة خدمة اللقاءات المباشرة للمراجعة واجتماع المعلم مع طلبته لمناقشة المواضيع حول المادة بالإضافة الى تسليم الواجبات والتكليفات البيتية بشكل إلكتروني وإرفاق الملفات.