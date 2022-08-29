رَابِطْ تسجيل الطلاب الجدد فِيْ نظام نور 1444 والشُروطْ المطلوبة للتقديم، يعاني الكثير من أولياء الأمور في القيام بتسجيل الطلاب الجدد فِيْ نظام نور، التابع الى وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد قيام الوزارة بوضع بعض الإضافات الجديدة لأولياء الأمور لإضافة الطلاب الجدد في نظام نور، حيث هناك بعض الشروط المطلوبة للتقديم، والتي يجب أن يتم استوفاها، مما زادت عمليات البحث لتعرف رَابِطْ تسجيل الطلاب الجدد فِيْ نظام نور .

نظام تسجيل الطلاب الجدد نور 1444



نعرض لك أدناه الخطوات التي يمكنك من خلالها التسجيل فِيْ نظام نور، وهِيْ كالتالي

يجب عليك أولا الذهاب إلى منصة نظام خفِيْفة الوزن

انقر على رَابِطْ تسجيل الوالدين.

أدخل السجلات الرئيسية واسم المستخدم.

انتقل إلى رمز تسجيل الطالب الجديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بخصوص الطالب ومعلمه ومحَلْ إقامته وبعض البيانات الأخرى التي يجب إدخالها بشكل صحيح.

حدد القسم التعليمي والمدرسة التي يرغب أحد الوالدين فِيْ تسجيل طفلهما فِيْها.

بعد الانتهاء من ة الطلب، تتم الموافقة على إقرار ولي الأمر.

شُروطْ التسجيل على منصة نور

وبحسب التعديلات الأخيرة التي جاءت من وزارة التربية والتعليم بالمملكة لإرسال بعض المستندات الخاصة بتسجيل الطلاب، يرجى إعلامنا بالشُروطْ على النحو التالي

يمكن للطلاب التسجيل فِيْ منصة نور عندما يبلغون من العمر ست سنوات، ويتم قبول الطلاب دون سن السادسة مع 90 يومًا فقط، ولكن يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 11 عامًا.

يمكن لأولياء الأمور معرفة جميع البيانات المتعلقة بالتسجيل فِيْ نظام نور من خلال إدخال المعلم على موقع وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطالب على منصة نظام نور، يجب إجراء فحص طبي فِيْ أحد مراكز الرعاية فِيْ المملكة، حيث يجب أن يكون سكن الطالب بالقرب من المدرسة التي يرغب فِيْ دخولها، وسيكون هذا إثباتًا من خلال نسخة من عقد إيجار المنزل أو تملكه.

يجب إحضار مستند رسمي من السجل العائلي الذي ينتمي إليه الطالب وكذلك بعض المستندات الرسمية للطالب وولي الأمر وكتيب التطعيمات.

يمكن تسجيل الطلاب الجدد فِيْ نظام نور ، وذلك من خلال الدخول الى موقع نظام نور، ومن ثم القيام بإختيار اسم المستخدم، واختيار تسجيل الطالب الجديد، وعليك القيام بإدخال كافة المستندات والبيانات بشكل صحيح.