تسجيل جامعة الكويت 2022 || موقع kuweb.ku.edu.kw للتقديم الإلكتروني فِيْ الجامعة

تم الإعلان رسميًا عن فتح باب التسجيل فِيْ جامعة الكويت 2022، حيث أعلنت الجامعة الخطة الزمنية التي تم إعدادها مؤخرًا لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول 2022-2023، حيث من المقرر بدء الاستلام. الطلاب. طلبات الالتحاق بالجامعة اعتبارًا من الأحد 17 يوليو 2022، وسيتم استلام الطلبات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للجامعة portal.ku.edu.kw، بشرط أن تستغرق عملية التقديم 10 أيام. السياق، وافق عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت على رسوم القبول وفق المعدل المعادل المتفق عليه، وإليكَمْ أهم التفاصيل.

تسجيل جامعة الكويت 2022

كَمْا ذكرنا فِيْ السطور السابقة، أعلن عميد القبول والتسجيل فِيْ جامعة الكويت، تفعيل رَابِطْ التسجيل بجامعة الكويت 2022، حيث بدأت فِيْ استقبال الطلبات من خريجي الثانوية العامة لدخول الجامعة من الأحد 17 يوليو إلى 27 يوليو. وقد فعل مئات الطلاب ذلك بالفعل، ويمكنهم تسجيل رغباتهم فِيْ الكليات التي يرغبون فِيْ الالتحاق بها، كَمْا يمكنهم تغيير رغباتهم خلال فترة التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

خطوات التسجيل فِيْ جامعة الكويت 2022

نستعرض معكَمْ خطوات التسجيل فِيْ جامعة الكويت 2022 وهِيْ كالتالي

أولا عليك أن تذهب مباشرة إلى موقع جامعة الكويت .

. وإدخال اسم المستخدم وكذلك “الرقم المدني” للطالب، وكلمة المرور وهِيْ “آخر خمسة أرقام من الرقم المدني”.

بعد ذلك، يجب عليك قراءة جميع التعليمات بعناية ثم الموافقة على الشُروطْ والأحكام.

ثم يختار المستخدم طلب التسجيل.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم قم بتعبئة النموذج الإلكتروني لاختيار رغبات الجامعات.

أخيرًا، تنقر لإرسال الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل يبدأ فِيْ 15 كلية علمية وإنسانية تمنح الطالب درجة البكالوريوس على النحو التالي