تسجيل جديد «منصة مدرستي» دخول للعام الدراسي الجديد 1444هـ 2022م ،يطرح العديد من الطلبة وأولياء الأمور عدد من التساؤلات التي تهتم بمواعيد بداية العام الدراسي والإجازات الرسمية وذلك من مهام منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية ،كذلك تقوم المنصة بالإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا وإمكانية التعلم عن بعد.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للعام 1444 هـ – 2022 م

يقوم الطالب أو مدرسه بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية :

يدخل المستخدم رَابِطْ الموقع منصة مدرستي البريد الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك، يضغط المستخدم على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” ثم يكتب “رقم الهُوية الوطنية الشخصية”.

ثم يقوم المستخدم بالنقر فوق حقل رمز التحقق المرئي وكتابته بشكل صحيح ثم الضغط على الزر “تحقق”.

بعد ذلك يقوم بملء جميع الحقول والبيانات المطلوبة من المستخدم سواء كان الطالب أو المعلم، ويقبل جميع شُروطْ وأحكام المنصة، ثم يضغط على زر “تسجيل”.

موعد عودة الطلاب للمدرسة للعام الدراسي 2022 م – 1444 هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد عودة الدراسة إلى جميع المدارس والجامعات، وذلك يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444 هـ، الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 2022 م، العام الدراسي مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية.

أهم ميزات منصة مدرستي عبر الإنترنت

منصة مدرستي توفر تاريخ العودة إلى المدرسة والتقويم الأكاديمي، التقويم الذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تسمح المدرسة للطلاب بأخذ جميع المواد إلكترونيًا وتسمح لهم أيضًا بمعرفة الدرجات التي يحصل عليها كل طالب فِيْ كل اختبار يتخذه.

يوجد تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين وغرف المناقشة بينهم فِيْ حالة رغبة الطالب فِيْ استشارة أي شيء.

تتيح المنصة لمعلم الطالب التعرف على المستوى الأكاديمي والدرجات ونقاط الضعف وما شابه ذلك.

تسجيل منصة مدرستي

يجب عليك أولاً التأكد من إضافة الأطفال إلى حساب العائلة لحساب “Tawakulna Guardian”، قبل التسجيل فِيْ مرحَلْة رياض الأطفال، أو فِيْ الصف الأول بالمدرسة الابتدائية، بحيث تظهر جميع البيانات على منصة Mi. المدرسة . الأطفال، وفِيْ حالة عدم ظهُور هذه البيانات، فهذا يعني أن بياناتهم لا يتم إرسالها من خلال منصة مدرستي إلى ثقتنا، ويجب على المعلم الاتصال بخدمة الدعم الفني للمنصة، أو إنشاء تذكرة إلى من خلال الخلف لمنصة المدرسة.

تسجيل جديد «منصة مدرستي» دخول للعام الدراسي الجديد 1444هـ 2022م كذلك ساعدت المنصة على توفير التواصل الدائم بين كافة أطراف العملية التعليمية وتوفير التعلم في ظل الظروف الطارئة بالإضافة الى تنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلبة.