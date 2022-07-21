تسجيل حافز جديد 1444 مَتَّى ينزل بعد التسجيل فِيْ طاقات

وكانت وزارة الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق الهدف على استعداد لتقديم المساعدة سجل حافزا جديدا فقط للشباب السعودي الجاد فِيْ إيجاد فرصة عمل مناسبة، حيث أن أحد أهم شُروطْ استحقاق الحافز هُو أن يكون المتقدم جادًا فِيْ إيجاد فرصة عمل مناسبة ومستدامة. لذلك يوفر Target Fund دعمًا ماليًا يقدر بحوالي 2000 ريال لمدة 15 شهرًا، على شكل راتب شهري متناقص يسمى بدل البحث عن وظيفة، مما يساعد الباحث فِيْ البحث عن وظيفة مناسبة، كَمْا يوفر لك التدريب. الفرص التي تزودك بالمهارات والقدرات الأساسية التي تؤهلك لسوق العمل.

سجل حافزا جديدا

تم إطلاق برنامج حوافز لدعم الباحثين الجادين عن عمل والسماح لهم بتسجيل حافز جديد لكل مواطن سعودي يستوفِيْ شُروطْ الحافز. وتشمل برامج التدريب والتأهِيْل التي تعدهم لدخول سوق العمل، وكذلك الدعم الاقتصادي الشهري، بالإضافة إلى أن التسجيل فِيْ طاقات يساعد على ربط بيانات الملف الشخصي بمراكز التوظيف والاجتماعات، وبالتالي الاستفادة من دعم التوظيف. خدمات. تلقائيا.

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طريقة طلب حافز للطاقة هِيْ كَمْا يلي

حول إلى ربط الطاقات التحفِيْزية. الضغط على برنامج حوافز البحث عن عمل من البرامج المتاحة. انقر فوق تسجيل مستخدم جديد، ثم ستنتقل تلقائيًا لتسجيل الدخول من خلال البوابة الوطنية. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بأبشر. تأكد من تحديد نوع الهُوية، ثم أدخل الاسم المطلوب وكلمة المرور وتفاصيل عنوان البريد الإلكتروني. العمل على الكتابة الصحيحة لكود التأكيد المرسل على رقم الجوال المسجل فِيْ أبشر. وفقًا للشُروطْ والأحكام. قم بتسجيل الدخول إلى حافز، ثم قم بالتسجيل واملأ البيانات المطلوبة فِيْ ملف السيرة الذاتية. إرفاق المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

شُروطْ الحوافز

يتطلب التسجيل فِيْ حافز دعم البحث عن عمل من المستخدم ة الشُروطْ التالية، بما فِيْ ذلك

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لعدم قبول غير السعوديين.

أن يكون قد أقام فِيْ الدولة لمدة 10 أشهر على الأقل خلال فترة تقديم طلب الحصول على ميزة الحوافز أو صرفها.

أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

يجب ألا يكون لديك وظيفة فِيْ أحد القطاعين العام والخاص، ويجب ألا يكون لديك نشاط تجاري.

يشترط ألا يكون لديك الحق فِيْ معاش تقاعدي، أو أن تسري عليك بدلات اقتصادية تعويضية عن البطالة.

يجب أن يكون قادرا على العمل.

يشترط إكَمْال فترة التعليم والتدريب.

مَتَّى يخرج الحافز بعد التسجيل

بعد تسجيل حافز جديد، تبدأ مرحَلْة ة الطلب، ويتم تقييم البيانات، ويتم تقييم حالة المتقدمين ليكونوا مؤهلين للحصول على حافز، ثم يرسل البرنامج خطاب حالة الأهلية، وهذا عادة ما يستغرق شهرين من تاريخ الطلب، وفِيْ حال ظهُور رسالة لمقدم الطلب، يتلقى مقدم الطلب دعمًا حافزًا لمدة ثلاثة أشهر، وعادة ما يتم إيداع الدعم التحفِيْزي فِيْ حسابات المستفِيْدين فِيْ اليوم الخامس من بداية كل شهر ميلادي، و يتم تحديد هذا التاريخ، ما لم يتزامن مع أيام العطل الرسمية، فِيْتم إعطاء التنبيه فِيْ تاريخ صرف الحافز.