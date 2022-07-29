تسجيل حساب المواطن للعزاب برقم الهُوية فِيْ البوابة الإلكترونية 1444

كيفِيْة التسجيل فِيْ حساب المواطن للأفراد ؛ حيث أوضح البرنامج حالات الفرد الواحد، حيث يمكنك التسجيل بحساب مستقل، ولكن فِيْ حالة استيفاء بعض الشُروطْ، ولكن فِيْ حالة المخالفة، ستكون معتمداً على حساب رب الأسرة، فِيْ الطريقة التي تحسن الحياة وتساعدهم على تلبية احتياجات ومتطلبات الحياة، لذلك نقدم لكَمْ كيفِيْة تسجيل حساب مواطن للعزابوالحالات سجل.

تسجيل حساب مواطن للأفراد

طريقة التسجيل فِيْ حساب المواطن للعزاب تكَمْن فِيْ الخطوات التفصيلية التي أعلن عنها عبر حساب تويتر الرسمي، عندما أكد أن التسجيل يتم عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية. ca.gov.saثم قم باختيار رقم قياسي جديد، ثم سيأخذك النظام إلى الصفحة لإدخال البيانات تلقائيًا، ويبدأ المستخدم فِيْ إدخال رقم الهُوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وإدخال رمز تأكيد الرسالة على المحمول، ثم ينتقل إلى نموذج الطلب، ويبدأ فِيْ تسجيل البيانات بدقة وموضوعية، ويقبل شُروطْ حساب المواطن، ثم يرفق المستندات التي تثبت استقلالية المنزل، ثم يضغط على خيار إرسال الطلب.

حالات تسجيل العزاب

يوضح حساب المواطن حالات تسجيل العزاب (رجال ونساء) بحساب منفصل، عندما يكون العمر أكبر من 24 سنة دون إثبات الاستقلال، أو عندما يكون أكبر من 18 سنة، وفِيْ نفس الوقت أقل من 24 سنة . ، ولكن فِيْ هذه الحالة يجب عليك تقديم مستندات تثبت استقلال السكن (سند ملكية، عقد إيجار، إثبات جامعة أو حكومة خاصة، أو إحدى الكليات والمعاهد العسكرية)، ولكن فِيْ حالة السكن مع العائلة، يتم تسجيله على أنه يعتمد على حساب رب الأسرة، وتم تعريف حساب المواطن الفردي المستقل على أنه أي مواطن بلغ سن 18 عامًا، ويعيش فِيْ مسكن منفصل، ويعتمد على نفسه.

شُروطْ حساب المواطن للعزاب

حدد البرنامج شُروطْ تسجيل حساب المواطن للأفراد والتي تشمل

يجب أن تكون مواطنًا سعوديًا أو تنتمي إلى قائمة الفئات التي تستفِيْد من دعم حساب المواطن.

يجب أن تكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا.

تقديم المستندات التي تثبت استقلالية المنزل لإنشاء حساب مستقل.

يجب أن تعيش فِيْ مسكن خاص بك على نفقتك الخاصة وليس مع والديك أو أحد الملاجئ الحكومية.

من أجل تقديم الطلب، يجب أن تكون المعلومات صحيحة للحصول على الأهلية.

كيفِيْة التسجيل للحصول على حساب مواطن

التسجيل فِيْ حساب المواطن عن طريق الدخول للأفراد هُو من طرق الدخول إلى حساب المواطن، حيث يمكن الدخول برقم الهُوية واسم المستخدم لمن فتح حساب فِيْ البوابة الإلكترونية، والمواطن الحساب كَمْا يمكن الوصول إليه من خلال الوصول الوطني، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بيانات حساب أبشر، ثم يكتب رمز التأكيد الذي يتم إرساله إلى الهاتف المحمول، ويضغط على زر المتابعة، وفِيْ هذه الحالة تكون عملية تسجيل الدخول قد اكتملت بنجاح. حيث تهدف الحكومة إلى إطلاق منصة الوصول الوطنية الموحدة لربط المنصات الحكومية وتوحيد إجراءات الدخول مع البيانات من منصة أبشر.