تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على طريقة تسجيل حساب المواطن للمستخدم جديد ، للمقيمين وساكنين المملكة العربية السعودية ، وبالحث على الطريقة التي تمكنهم من التسجيل على منصة المواطن ، ويعد تطبيق حساب المواطن من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية التي يقدمها ، تابعوا معنا .

برنامج حساب المواطن

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن لحماية الأسرة السعودية من التأثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي تجعل من الصعب على بعض شرائح المجتمع. الغرض من هذا البرنامج هو إعادة توجيه المزايا الحكومية بشكل فعال للفئات المؤهلة، من خلال تقديم الدعم النقدي الذي يتم تحويله مباشرة إلى المستفيدين المؤهلين. ويساهم في تلبية احتياجات المواطنين من خلال إعادة توجيه المنافع الحكومية دون المساس باحتياجات المستفيدين. يهدف هذا النظام إلى تحقيق بعض الأهداف التنموية المهمة وهي كالتالي

رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه الفوائد والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.

التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل تصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة. ضريبة القيمة المضافة على جميع الأطعمة والمشروبات.



تسجيل حساب مواطن مستخدم جديد 1444

خدمة تسجيل حساب مواطن كمستخدم جديد خدمة الكترونية تمكن المستفيدين من التسجيل، حيث يقوم رب الأسرة أو الفرد أو المرأة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية مع إرفاق المستندات اللازمة للتسجيل و الاستفادة من برنامج الدعم. التسجيل وإنشاء حساب جديد للمواطن السعودي في حساب المواطن من خلال خدمة التسجيل الجديدة، وذلك باتباع ما يلي

تسجيل الدخول إلى موقع المواطن.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل جديد) من واجهة الصفحة الرئيسية للبرنامج.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل الجديد في حساب المواطن ومنها تاريخ الميلاد الهجري. رقم الهاتف المحمول. قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول. أدخل رمز التحقق المرئي.

الموافقة على شروط وأحكام حساب المواطن.

انقر فوق أيقونة “تسجيل”.

سيتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة.

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكلمة مرور مؤقتة ؛ إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة.

ستظهر رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن المفرد 1444

تتم عملية التسجيل في حساب المواطن لفرد واحد على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق تسجيل.

تسجيل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وهي الاسم الكامل. رقم الهاتف المحمول. الرقم القومي أو رقم بطاقة الأسرة. تاريخ الولادة. البريد الإلكتروني الشخصي. رمز التحقق من المعلومات وتأكيد البريد الإلكتروني. أدخل رقم الحساب المصرفي.

انقر فوق حقل التسجيل.

انتظر حتى تتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التأكيد.

أدخل رقم التأكيد في الحقل المخصص لذلك.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك وثيقة الدخل الشهري وبطاقة الحالة، سواء كنت عاملاً في القطاع العام أو الخاص.



سجل الدخول على حساب المواطن 1444

يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن باتباع ما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

أدخل بيانات التسجيل كما يلي اسم المستخدم في الحقل المقدم. كلمة المرور التي تم إرسالها عن طريق رسالة الجوال. رمز التحقق المرئي.

اضغط على زر (تسجيل).

كيف أعرف أنني مؤهل للحصول على حساب المواطن 1444

يمكن للمتقدمين التحقق من أهلية حساب المواطن إلكترونيًا من خلال ما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حسابك

انقر فوق قائمة دراسة الأهلية.

يمكنك مشاهدة التفاصيل على الموقع.

كيفية الاستفسار عن بياناتي في حساب المواطن 1444

تأتي خطوات رقم الهوية من خلال خطوات بسيطة

قم بتسجيل الدخول إلى حساب “المواطن”.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص له.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

عرض تفاصيل الطلب من الواجهة.

شروط حساب المواطن

وضعت الجهة المنظمة بعض الشروط لتسجيل المواطن في حساب المواطن، لكن شروط المواطن الواحد تختلف عن شروط المرأة، وكذلك شروط الأهلية للحصول على خدمة حساب المواطن 1444، وشروط الأهلية للحصول على حساب المواطن. حساب المواطن والذي سيتم شرحه بالتفصيل أدناه

شروط التسجيل لحساب مواطن واحد

وضع حساب المواطن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن الواحد من أجل القيام بعملية التسجيل، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين

لمن تزيد أعمارهم عن 24 عامًا، يجب استيفاء الشروط التالية التسجيل لحساب منفصل، دون طلب إثبات استقلاليته. التسجيل لدى رب الأسرة كمعال.

فئة أقل من 24 سنة، تخضع للشروط التالية في حال كان يعيش مع العائلة يضاف المعال مع رب الأسرة ولا يحق له التسجيل في حساب منفصل. في حالة إقامته في مسكن منفصل يتم تسجيله في حساب منفصل، مع طلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استقلاليته.



شروط التسجيل في حساب المواطن للمرأة

كما يمكن للسعودية التسجيل في حساب المواطن وفق الشروط التالية

يمكن للنساء المهجورات التسجيل.

يمكن للمرأة المتزوجة من غير سعودي التسجيل.

أن يكون معتمداً على الأب أو الأم قبل الزواج.

الزوجة من عائلة السجين أو غير المؤهل أو الزوجة الغائبة.

شروط الأهلية للحصول على خدمة حساب المواطن 1444

اعتمد حساب المواطن شروط الاستحقاق لتقدير مدى حاجة المستفيد للدعم وتقدير قيمة الدعم الذي يجب تقديمه للمستفيد. هذه الشروط هي كما يلي

قيمة الدخل الإجمالي للأسرة حيث يزداد الدعم في حالة انخفاض الدخل الإجمالي لأفراد الأسرة، وتنخفض قيمة الدعم مع زيادة إجمالي دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة يزداد الدعم مع زيادة عدد أفراد الأسرة وينخفض ​​مع انخفاض عددهم.

أعمار أفراد الأسرة تزداد قيمة الدعم إذا كانت هناك عائلات فوق سن 18، وتنخفض مع انخفاض عدد الشباب.

متطلبات الأهلية لحساب المواطن 1444

لبات متطالأهلية لبرنامج حساب المواطن موضحة أدناه

أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

عدم تواجد المستفيد خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية لتقديم الطلب.

ألا يسكن المستفيد في ملجأ حكومي.

ألا يكون المستفيد محبوسا في أحد سجون المملكة.

يشترط أن تتوافق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات الموثقة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

أن يكون دخل الأسرة ضمن الحد المخصص للاستفادة من الدعم حسب عدد أفرادها وأعمارهم.

أن يكون المستفيد من الفئات التالية سعودي. أبناء سعودية متزوجة من أجنبي. حامل بطاقة التنقل. زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطن سعودي.



تحديث البيانات في حساب المواطن 1444

تعتبر خطوة تحديث البيانات في حساب المواطن ضرورية، حيث يجب تحديث بيانات المسجل في حساب المواطن خلال 15 يومًا من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استمرار الدعم للمسجلين في البرنامج، ويتم التحديث عن طريق باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

انقر فوق البيانات التي تريد تحديثها.

قم بإجراء التحديثات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة (ة).

الموافقة والتعهد بصحة البيانات المدخلة.

ثم انقر فوق أيقونة “حفظ التغييرات”.

كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن 1444

يمكن تقديم اعتراض لحساب المواطن باتباع الخطوات الموضحة أدناه

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

اضغط على دراسة الأهلية من واجهة الموقع.

انقر على أسباب عدم الأهلية.

اقرأ التنبيه المقدم من الموقع.

انقر على أيقونة تقديم الاعتراض.

حدد نوع المرفق من القائمة المعروضة على الشاشة.

اكتب كل البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعراض الملف.

حدد المرفق من التخزين المحلي.

انقر فوق تحميل الملفات عند الانتهاء.

الأقواس لدعم حساب المواطن 1444

حدد حساب المواطن بعض الشرائح التي تستحق الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رب الاسرة

الرجل المتزوج.

أم مستقلة.

أب مستقل.

الأخ الأكبر.

الزوجة غير المؤهلة.

الفرد المستقل.

المنتسبون

زوجات.

أولاد.

المعالون القانونيون.

الفئات المؤهلة لدعم حساب المواطن 1444

تم تحديد الفئات المستحقة الدفع وفق الفئات التالية

الفئة الأولى تبدأ من صفر راتب حتى 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية للفئات التي تبدأ رواتبها من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة الأفراد الذين تتراوح رواتبهم ما بين 12 ألفاً و 15299 ريالاً سعودياً.

الفئة الرابعة تتراوح رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

الفئة الخامسة الذين تزيد رواتبهم عن 20.160 ريالاً ولا يستحقون الإعالة.

آلة حاسبة تقديرية لدعم حساب المواطن 1444

يمكن استخدام الآلة الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة دعم حساب المواطن على النحو التالي

قم بزيارة موقع حساب المواطن.

انقر فوق حاسبة التقدير من الواجهة.

يجب تحديد ما إذا كان المستفيد مسجلاً أم لا.

اختر ما إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً أو رب الأسرة.

اكتب التفاصيل المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الحساب.

عرض مبلغ الدعم المقدر.

طلب حساب مواطن

يسهّل تطبيق حساب المواطن على المستفيد ة جميع تفاصيل الحساب والمدفوعات المالية ونتائج التماساتك وجميع خدمات حساب المواطن الأخرى. يمكنك تحميل تطبيق Citizen Account من خلال متاجر الهاتف التالية

طرق التواصل مع حساب المواطن

يوفر حساب المواطن العديد من قنوات الاتصال المختلفة ومن أبرزها

الرقم الموحد يمكنك الاتصال بالرقم الموحد 19912.

خدمة Voice Is Heard يمكنك التواصل من خلال خدمة Your Voice Is Heard، ويمكنك الوصول إليها “”.

رابط التسجيل في حساب مواطن جديد ca.gov.sa

يأخذنا الرابط إلى صفحة التسجيل لحساب مواطن جديد، ولاتباع تعليمات التسجيل التي شرحناها في سطور هذه المقالة، حتى تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام حساب المواطن للمواطنين السعوديين الذين هم مؤهل للحصول على الدعم.

وفي الختام تعرفنا على طريقة تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد 1444 ، وهو من الأمور المهمة التي يجب القيام بها من أجل الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة ،و رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد .