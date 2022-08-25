تسجيل حساب المواطن 1444 برقم الهُوية والضوابط اللازمة للاستفادة من الدعم، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من المساعدات للكثير من المحتاجين داخل المملكة، وذلك من أجل سد الحد الادنى من الإحتياجات الأساسية، وفق رؤية المملكة 2030، ومن ضمن البرامج التي تقدمها حساب مواطن، ويمكن تسجيل حساب المواطن 1444 برقم الهُوية عن طريق موقع الوزارة الرسمي.

كيفِيْة تسجيل حساب مواطن جديد

اتبع الخطوات أدناه لتسجيل حساب مواطن لأي شخص يريد إنشاء حساب جديد وتسجيل جميع البيانات والملفات الضرورية بسهُولة –

أدخل الموقع الرسمي للمواطن.

انقر على أيقونة التسجيل.

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، بما فِيْ ذلك رقم التعريف الوطني ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد وكل شيء آخر نطلبه.

انقر فوق رمز “أوافق على الشُروطْ”.

انقر فوق الزر “تسجيل” وأدخل كلمة المرور المرسلة إلى هاتفك المحمول المسجل.

تسجيل حساب مواطن 1444

ثم انتظر حتى ترى الرسالة التي تفِيْد بنجاح عملية التسجيل. بعد ذلك، تحتاج إلى حفظ كلمة المرور واسم المستخدم لتتمكن من الوصول إلى حسابك فِيْ كل مرة. بمجرد قيام المواطن بتحميل جميع المستندات والبيانات وإتمام عملية التسجيل بنجاح، سيتم ذلك. إخطارك برقم معاملتك حيث أن تسجيل حساب المواطن هُو تطبيق إلكتروني أطلقته حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة بهدف زيادة الدعم والكفاءة للمستفِيْدين والاستفسارات حول النتائج والأشياء الأخرى المقدمة للحسابات الإلكترونية للمواطنين.

الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل فِيْ حساب المواطن

عند تسجيل حساب مواطن، يجب عليك إرفاق المستندات والمستندات اللازمة التي تؤكد وتصدق على حق هذا المواطن فِيْ هذا الدعم، وتشمل هذه الأدلة

وثيقة تثبت الدخل الشهري لهذه الأسرة.

توثيق دخل الأسرة الإضافِيْ.

دليل على أرقام الأسرة.

وثيقة الهُوية الوطنية.

شهادة راتب الزوجة.

بطاقة العائلة.

بطاقة حالة معيل الأسرة الواحدة.

كيف يتم التسجيل للحصول على حساب مواطن أرمل

نظام تسجيل حساب مواطن للأرامل هُو نظام يسمح للأرامل بالاستفادة من خلال التغريد أن طريقة تسجيل حساب مواطن للأرامل قد تم نشرها بالموقع للمتابعة –

انقر فوق “تفاصيل الطلب”.

ثم اختر من “تفاصيل الشريك” المعروضة.

تظهر كلمة “حفظ”، اضغط عليها مرة واحدة.

إذا كان لديك معالون، يطلب الموقع بعض الأوراق والمستندات، ويتم إرفاق المستندات اللازمة.

(تعريف الميراث أو المنفعة) (شهادة الميلاد) (إرفاق بطاقة التأمين الخاصة بك)

اضافة شريك جديد لحساب المواطن

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمسؤولي السجل المدني إضافة المعالين إلى المواطنين المسجلين، مثل إضافة مولود جديد، لزيادة نسبة الإعالة للعائلات باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

أدخل التفاصيل الدقيقة ورقم التعريف الوطني وكلمة المرور فِيْ الحقول المتوفرة.

انقر فوق علامة التبويب تفاصيل الطلب.

بعد ذلك، انقر فوق رمز بيانات الشريك.

ثم انقر فوق إضافة شركة تابعة.

يتم عرض الحقول المتعلقة بالعلاقة بين المشترك والمواطن وسيتم إدخال هذه البيانات بوضوح ودقة.

انقر فوق أيقونة “إضافة” وانقر فوق “حفظ”.

إشعار بإرسال المهمة بنجاح.

يمكن لأي مواطن تسجيل حساب المواطن 1444 برقم الهُوية لمن تستوفي عليه الشروط، من برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال الدخول الى برنامج حساب مواطن وإدخال رقم الهوية، ثم القيام بإدخال بياناتك الأساسية بشكل صحيح.