تسجيل دخول انستقرام برقم الهاتف ،يعتبر من أكثر البرامج الإلكترونية استخداماً وظهوراً وذلك لامتلاكه أعداد كبيرة من المستخدمين والتطوير المستمر للبرنامج ،كذلك الخصائص الجديدة الخاصة بالرسائل وجودة الصور والفيديوهات وتأمين الحساب من عمليات الاختراق والسرقة بالإضافة الى متابعة أحدث الأخبار العالمية الخاصة بالنجوم والرياضين وسهولة تثبيته من المتجر الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى Instagram برقم الهاتف

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق لتسجيل الدخول إلى Instagram حتى لو نسيت كلمة المرور، ولكن بشرط أن تقوم بتسجيل رقم هاتفك في بيانات Instagram أو إنشاء حساب Instagram برقم الهاتف، وكل ما عليك فعله هو اتباع ما يلي:

افتح على هاتفك المحمول.

ثم انقر فوق Get Help Sing In، وبعد ذلك ستظهر 3 خيارات.

اضغط على الخيار الثاني وهو استرداد أو استرجاع الحساب برقم الهاتف.

ستظهر لك صفحة، أدخل رقم الهاتف المسجل في Instagram أو الذي أنشأت به حساب Instagram، واكتب رمز البلد، وعادة ما يتم كتابة الرمز تلقائيًا.

سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك بها رابط لإعادة تنشيط حسابك.

ثم انتقل إلى هذا الرابط.

تهانينا، لقد تمكنت الآن من فتح instagram الخاص بك.

استعادة حساب Instagram عبر facebook

تعلمنا كيفية تسجيل الدخول إلى Instagram برقم هاتف، لكن تسجيل الدخول إلى Instagram عبر Facebook يعد من أسهل الطرق على الإطلاق، فالجميع الآن يربط Facebook بـ Instagram ويدخل من خلاله، وإذا فقدت القدرة على تسجيل الدخول إلى حساب Instagram، يمكنك إعادته بسهولة من خلال Facebook Facebook، وكل ما عليك فعله هو:

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في.

بعد ذلك، افتح Instagram، وانقر فوق Get Help Sing In، ستظهر 3 خيارات.

اضغط على الخيار الثالث وهو (Facebook).

سيتم نقلك مرة أخرى إلى Facebook.

انتظر لحظة وستظهر لك رسالة تؤكد أن حسابك على Facebook قد تم ربطه بحساب Instagram الخاص بك.

بعد ربط الحسابين، سيتم نقلك مرة أخرى إلى حساب Instagram الخاص بك.

سيُطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة.

الآن، تهانينا، لقد نجحت في استعادة حساب Instagram الخاص بك.

استعادة حساب Instagram عبر البريد الإلكتروني

على الرغم من أن هذه الطريقة ليست منتشرة هذه الأيام، لأن حساب Instagram يتم إنشاؤه برقم هاتف، أو بحساب Facebook، وحساب Facebook الذي يتم إنشاء Instagram من خلاله به رقم هاتف، لكنه لا يزال في الخيارات المتاحة للاستعادة حساب Instagram، وكل ما عليك فعله هو اتباع:

افتح تطبيق Instagram على هاتفك.

انقر فوق الحصول على مساعدة في الغناء

بعد ذلك اضغط على الخيار الأول وهو (البريد الإلكتروني) أو (اسم المستخدم).

اكتب بريدك الإلكتروني، واضغط على الرمز (الصحيح) في الجزء العلوي من الشاشة.

سيتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني لاستعادة حساب Instagram الخاص بك.

انطلق وافتح بريدك الإلكتروني.

ستجد رسالة بها ارتباط لإعادة تنشيط الحساب.

اضغط على الرابط.

تهانينا، لقد نجحت الآن في استعادة حساب Instagram الخاص بك.

تسجيل دخول انستقرام برقم الهاتف كما ويمكن للمستخدم الدخول عبر البريد الإلأكتروني الخاص به أو عن طريق حساب الفيسبوك واستعادة كلمة المرور بأسهل الطرق عن طريق إرسال الرقم الصحيح لكلمة المرور على رقم الهاتف المدخل ضمن بياناتك.