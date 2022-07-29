تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة

قم بتسجيل الدخول إلى برنامج Reef للحصول على الدعم المادي للأسر المنتجة. هناك العديد من الأسر المنتجة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي ترغب فِيْ الانضمام إلى برنامج الأسر المنتجة على منصة ريف الرقمية لدعمها. برنامج ريف هُو أحد البرامج المساندة التي تقدمها الحكومة السَعُودِيْة بهدف دعم صغار المزارعين فِيْ المملكة ودعم عدد من العاملين فِيْ الأنشطة الأخرى المتعلقة بالزراعة، وتزويدهم بالدعم المادي لرفع مستواهم المادي، وزيادة قدراتهم. الكفاءة والاستثمار فِيْ الموارد المتاحة. .

أدخل برنامج ريف للدعم الاقتصادي للأسر المنتجة

منصة Arrecife هِيْ إحدى المنصات التي توفر الدعم الريفِيْ لصغار المزارعين والأسر المنتجة فِيْ إطار برنامج التنمية الريفِيْة الزراعية المستدامة، ضمن برامج إصلاح رؤية 2030 من أجل تمكين الأسر الريفِيْة وتحسين استدامة القطاع الريفِيْ. يمكنك تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الخطوات التالية

يزور منصة مرجانية رقمية.

انقر فوق تسجيل الدخول، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك.

وانقر فوق تسجيل الدخول.

سيتم نقلك إلى الحساب الشخصي.

شُروطْ التسجيل فِيْ منصة ريف للأسر المنتجة

هناك مجموعة من الشُروطْ للتسجيل فِيْ منصة ريف لدعم الأسر المنتجة وهِيْ كالتالي

أن يكون مواطنًا سعوديًا أو حاملًا لبطاقات التنقل.

هُو محترف فِيْ إحدى المهن الزراعية المحددة فِيْ البرنامج ويقوم بالمهام بنفسه.

ألا يكون عاملاً فِيْ أي قطاع عام أو خاص.

لديك وثيقة العمل الحر.

21 سنة على الأقل.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 9 آلاف ريال.

أن يكون لديك حساب مصرفِيْ نشط مسجل على المنصة.

الامتثال للشُروطْ والمعايير الصحية.

لا يتجاوز عدد برامج الدعم المالي ثلاثة برامج بإجمالي دعم 54 ألف ريال سنويا.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة Reef للأسر المنتجة

سجّل الدخول إلى منصة Reef الرقمية.

انقر فوق علامة التبويب إنشاء حساب جديد على المنصة.

ثم اكتب المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال المطلوبة.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي وانقر فوق رمز تأكيد المعلومات.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي المرسل إلى رسالة نصية على الهاتف المحمول.

سيتم ذلك عن طريق التسجيل فِيْ البوابة.

هنا انتهِيْنا من مقالنا حول كيفِيْة تسجيل الدخول إلى برنامج Reef للدعم الاقتصادي للأسر المنتجة، وقمنا بة شُروطْ التسجيل فِيْ منصة Reef للأسر المنتجة وكيفِيْة التسجيل فِيْ منصة Reef.