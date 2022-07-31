تسجيل دخول جدارة مسار رَابِطْ تقديم الوَظْائِفْ التعليمية 1444 eservices.masar.sa

دخول جداول مسار، من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها الآن للحصول على معلومات على رَابِطْ تقديم الوَظْائِفْ إلى وزارة التربية والتعليم 1444، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن حاجتها لملء 11547 وظيفة تعليمية بموجب نظام العقد، لملء فجوة فِيْ عدد من التخصصات بما يتوافق مع اللائحة التنفِيْذية للموارد البشرية فِيْ الخدمة المدنية، وبدأت فِيْ الاستفسار عن طريقة التقديم، وتاريخ وشُروطْ التسجيل لهذه الوَظْائِفْ، وكان موقع “Edcame” الخاص بنا حريصًا على لمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية، وتوضيح أهم النقاط للإجابة على هذه الأسئلة التي تهم الراغبين فِيْ التقدم، لهذا نشرح خطوات الدخول إلى نظام “مسار” لاستحقاق الموارد البشرية “” تابعنا.

رَابِطْ التقديم على وَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم 1444

دخول الموقع “الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق تسجيل الدخول عبر الوصول الوطني لأولئك الذين لديهم حساب على الموقع.

أو اضغط على تسجيل جديد لمن ليس لديهم حساب على الموقع.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

حدد الوظيفة التي تتقدم لها.

تسجيل بيانات مقدم الطلب صحيح وكامل ووفق الجهات الرسمية المختصة.

انقر فوق إرسال الطلب.

رَابِطْ استحقاق الطريق

يتم التعيين فِيْ الوَظْائِفْ الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية من خلال التسجيل فِيْ نظام جدارا الذي تمت ترقيته ليصبح طريقاً وهُو الطريقة الرسمية المباشرة للانضمام إلى المناصب الحكومية المختلفة اطلب وانتظر حتى مَوعِد الامتحان والإعلان عن نتيجة من خلال نفس الرَابِطْ.

المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات لوَظْائِفْ التدريس

يبدأ تقديم طلب التوظيف بوزارة التربية والتعليم 1444 يوم الأحد الموافق 1/2/1444 هـ الموافق 31/7/2022 م فِيْ تمام الساعة 900 صباحًا بتوقيت السَعُودِيْة ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 900 صباحًا / 1. / 1444 الموافق 8/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، ويوم إعلان النتيجة يوم السبت الموافق 15/1/1444 هـ الموافق 2022/13/8 م.

نظام الجدارة

هُو نظام إلكتروني تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتيح لمن يرغب فِيْ الحصول على وظيفة حكومية حسب مؤهلاته.

اطلبها حسب الشُروطْ والمستندات المطلوبة، ليقوم المواطن بتسجيل بياناته وتحميل المستندات المؤيدة لصلاحيتها.

بعد ذلك يتم ة البيانات وتها مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد درجة التزامها بالعمل المطلوب.

بعد ذلك يتم الترشيح للوظيفة بشكل آلي دون تدخل بشري، ومن تنطبق عليه شُروطْ ومتطلبات الوظيفة يحصل على الوظيفة.