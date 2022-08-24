رَابِطْ تسجيل دخول منصة دعم سكني نفاذ sakani.housing.sa مَوعِد صرف الدعم السكني وشُروطْ حجز أرض مجانية، تعد منصة سكني من أكبر المنصات المعروفة والمشهورة في المملكة السعودية حيث تستفيد الكثير من العائلات من برنامج سكني، والذي يقوم بتوزير الكثير من المساعدات المالية السكنية للأسر المستورة في السعودية، مما كثرت عمليات البحث لتعرف على رَابِطْ تسجيل دخول منصة دعم سكني .
رَابِطْ الدخول إلى منصة الدعم السكني sakani.housing.sa مَوعِد استحقاق صرف الدعم السكني
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق العقاري تضمن مَوعِداً محدداً لصرف الدعم السكني، بالإضافة إلى جدول أعماله، لمناقشة وة أهداف الوزارة وصندوق دعم الإسكان الخاصة بالوزارة. عام فِيْ مساره وتطوير التمويل العقاري بهذا الخصوص، كَمْا استعرض الاجتماع مؤشرات أداء عملاء الصندوق ودرجة رضا العملاء.
مَوعِد صرف الدعم السكني الموافق لشهر أغسطس 2022 وما هُو المقصود بالإسكان الترويجي
وتجدر الإشارة إلى أنه تم صرف الدعم الإسكاني فِيْ التاريخ المشار إليه أعلاه، وقيد الدعم السكني فِيْ حسابات المستفِيْدين والمستفِيْدين من هذا الدعم، فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر من شهُور السنة الميلادية، لذلك. أن يكون الصرف معروفاً لجميع المستفِيْدين من دعم الصندوق العقاري، بالتقريب مَوعِد صرف وخفض وديعة دعم الإسكان، وتم الإعلان عن الدعم السكني يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، وبذلك يتم دفع تكاليف السكن. سيكون الدعم فِيْ المَوعِد المعتاد حيث لا يتزامن مع عطلة رسمية أو أسبوعية.
أنواع منتجات الإسكان من خلال الدعم السكني وأسباب تحديد مَوعِد صرف الدعم السكني
ومن الجديد أن نشير إلى أن سبب تحديد مَوعِد صرف الدعم السكني وتحديده فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي يعود إلى حدة الصندوق العقاري للتطوير العقاري والقائمين على برنامج الإسكان فِيْ وزارة الشؤون البلدية والقرويةلرغبته فِيْ أن يصرف المستفِيْدون من برنامج الدعم السكني الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.
علاقة الدعم السكني
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق العقاري وافق على تمديد أجل استلام باقي الدفعات المباشرة للقرض، وهذا التمديد هُو جزء من تقييم الصندوق لأوضاع المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكَمْال البناء المستحق. للتدابير الاحترازية. إجراءات بسبب تفشي جائحة كورونا فِيْ الفترة السابقة والتي أثرت سلبا على عملية البناء، ومن أهم البرامج الإسكانية التي أطلقتها المملكة مؤخرا، جمعية جود للإسكان لدعم الإيجاروطالب الصندوق المستفِيْدين بإتمام البناء بسرعة، وكذلك استلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المَوعِد النهائي.
كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة سكني للاستفادة من وَظْائِفْ الدعم
- زيارة الموقع”منصة سكني وزارة الإسكان السَعُودِيْة.
- تسجيل الدخول بحساب المستخدم المسجل أعلاه.
- لإدخال رقم الهُوية الوطنية.
- يمكن لأولئك الذين ليس لديهم حساب إنشاء حساب جديد.
رَابِطْ التسجيل من خلال المنصة الوطنية الموحدة لوزارة الإسكان
- . تم إدخاله المنصة الوطنية الموحدة.
- أدخل اسم المستخدم.
- اكتب كلمة المرور.
- انقر فوق تسجيل الدخول.
مزايا الحصول على برنامج قرض الرهن العقاري
- من الممكن الحصول على دعم 100٪ من برنامج دعم الإسكان لأصحاب المنازل الذين يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال “السكن والعلاوة الأساسية” بعد خصم التأمين والمعاش التقاعدي.
- تختلف نسبة الدعم حسب دخل المستفِيْد، فتزداد نسبة الدعم مع انخفاض الدخل.
- دعم الإسكان مصرح به من قبل السلطات والهِيْئات القانونية.
- قيمة تمويل الدعم العقاري تصل إلى 500 ألف ريال.
- التسجيل للاستفادة من الدعم السكني إلكتروني على منصة سكني.
- إمكانية تقليل الدفعة الأولى من 10٪ إلى 5٪.
- يجوز التنازل عن طلب القرض لأقارب الدرجة الأولى.
- يوفر البرنامج فترة سنتين للمستفِيْد الذي صدر له رقم الطلب، وتبدأ المدة من تاريخ إصدار رقم الطلب للاستفادة من البرنامج.
- يوفر البرنامج إعفاء للمستفِيْد وتنازل عن التمويل فِيْ حالة العجز الكلي.
- يعفى ورثة المستحقين والباقي ممول بالكامل ويليه الغاء مبلغ الاعالة للمستحق.
حزم دعم الإسكان الجديدة
- حزمة دعم للمساعدة فِيْ دفع تكاليف الحجز.
- حزمة دعم إيجاري لمن يرغب فِيْ الحصول على وحدات سكنية إيجارية.
- حزمة الأثاث، حيث يتم تقديم مبالغ مالية غير قابلة للاسترداد لمن يرغبون فِيْ تأثيث المنزل.
- باقة البناء الذاتي للفائزين فِيْ قطع الوزارة.
- حزمة تجديد المنزل التي تساعد فِيْ تجديد المنزل.
يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ تطوير برنامج جديد للضمان الاجتماعيايضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد” حجز أرض مجاني
صرح منظمو العرض منصة سكني حول إمكانية التسجيل لحجز أرض سكنية مجانية من خلال رَابِطْ موقع منصة سكني، حيث بدأ التسجيل الفعلي صباح الخميس 20 يناير 2022، يمكن لرَابِطْ التسجيل فِيْ منصة بوابة سكني الوصول إلى sakani.housing.sa بعد التسجيل، يجب على مقدم الطلب انتظار وصول رسالة نصية. طلب سكني للطعن فِيْ قبوله أو رفضه.
أتحت منصة سكني رابط خاص تسجيل دخول منصة دعم سكني وفق شروط محددة، حيث أن مَوعِد صرف الدعم السكني، في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، من قبل وزارة الإسكان.