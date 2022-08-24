رَابِطْ تسجيل دخول منصة دعم سكني نفاذ sakani.housing.sa مَوعِد صرف الدعم السكني وشُروطْ حجز أرض مجانية، تعد منصة سكني من أكبر المنصات المعروفة والمشهورة في المملكة السعودية حيث تستفيد الكثير من العائلات من برنامج سكني، والذي يقوم بتوزير الكثير من المساعدات المالية السكنية للأسر المستورة في السعودية، مما كثرت عمليات البحث لتعرف على رَابِطْ تسجيل دخول منصة دعم سكني .

رَابِطْ الدخول إلى منصة الدعم السكني sakani.housing.sa مَوعِد استحقاق صرف الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق العقاري تضمن مَوعِداً محدداً لصرف الدعم السكني، بالإضافة إلى جدول أعماله، لمناقشة وة أهداف الوزارة وصندوق دعم الإسكان الخاصة بالوزارة. عام فِيْ مساره وتطوير التمويل العقاري بهذا الخصوص، كَمْا استعرض الاجتماع مؤشرات أداء عملاء الصندوق ودرجة رضا العملاء.

مَوعِد صرف الدعم السكني الموافق لشهر أغسطس 2022 وما هُو المقصود بالإسكان الترويجي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم صرف الدعم الإسكاني فِيْ التاريخ المشار إليه أعلاه، وقيد الدعم السكني فِيْ حسابات المستفِيْدين والمستفِيْدين من هذا الدعم، فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر من شهُور السنة الميلادية، لذلك. أن يكون الصرف معروفاً لجميع المستفِيْدين من دعم الصندوق العقاري، بالتقريب مَوعِد صرف وخفض وديعة دعم الإسكان، وتم الإعلان عن الدعم السكني يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، وبذلك يتم دفع تكاليف السكن. سيكون الدعم فِيْ المَوعِد المعتاد حيث لا يتزامن مع عطلة رسمية أو أسبوعية.

أنواع منتجات الإسكان من خلال الدعم السكني وأسباب تحديد مَوعِد صرف الدعم السكني

ومن الجديد أن نشير إلى أن سبب تحديد مَوعِد صرف الدعم السكني وتحديده فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي يعود إلى حدة الصندوق العقاري للتطوير العقاري والقائمين على برنامج الإسكان فِيْ وزارة الشؤون البلدية والقرويةلرغبته فِيْ أن يصرف المستفِيْدون من برنامج الدعم السكني الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

علاقة الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق العقاري وافق على تمديد أجل استلام باقي الدفعات المباشرة للقرض، وهذا التمديد هُو جزء من تقييم الصندوق لأوضاع المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكَمْال البناء المستحق. للتدابير الاحترازية. إجراءات بسبب تفشي جائحة كورونا فِيْ الفترة السابقة والتي أثرت سلبا على عملية البناء، ومن أهم البرامج الإسكانية التي أطلقتها المملكة مؤخرا، جمعية جود للإسكان لدعم الإيجاروطالب الصندوق المستفِيْدين بإتمام البناء بسرعة، وكذلك استلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المَوعِد النهائي.

حاسبة دعم الإسكان لحساب نسبة الدعم من وزارة الإسكان