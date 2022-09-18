تسجيل دخول منصة مدرستي لأول مرة 2022 حساب جديد ، عملت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية على توفير منصة مدرستي الالكترونية بحيث يتمكن كل من الطلاب وأولياء الامور من متابعة المناهج التدريسية ومتابعة نشاط ابنائهم والحصول على الدرجات الخاصة بهم ، مما قدمت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن تمكين التعلم عن بعد بإستخدام منصة مدرستي التعليمية ، تابعوا معنا .

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

سهلت وزارة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الوصول إلى منصة مدرستي من خلال الروابط يمكن للطلاب الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها المنصة ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية

دعنا نذهب إلى الموقع الرسمي لوسادة مدرستي.

نذهب إلى حقل البريد الإلكتروني ونضيف بريدنا الإلكتروني، ثم نضغط على الكلمة التالية وسنضيف كلمة مرور.

انقر فوق تسجيل الدخول، ثم ستظهر أمامنا الواجهة الرئيسية للمنصة.

طريقة إنشاء حساب جديد لأول مرة على منصة مدرستي

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتسجيل لأول مرة على المنصة، والخطوات هِيْ كالتالي