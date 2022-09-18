تسجيل دخول منصة مدرستي لأول مرة 2022 حساب جديد ، عملت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية على توفير منصة مدرستي الالكترونية بحيث يتمكن كل من الطلاب وأولياء الامور من متابعة المناهج التدريسية ومتابعة نشاط ابنائهم والحصول على الدرجات الخاصة بهم ، مما قدمت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن تمكين التعلم عن بعد بإستخدام منصة مدرستي التعليمية ، تابعوا معنا .
تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي
سهلت وزارة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الوصول إلى منصة مدرستي من خلال الروابط يمكن للطلاب الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها المنصة ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية
- دعنا نذهب إلى الموقع الرسمي لوسادة مدرستي.
- نذهب إلى حقل البريد الإلكتروني ونضيف بريدنا الإلكتروني، ثم نضغط على الكلمة التالية وسنضيف كلمة مرور.
- انقر فوق تسجيل الدخول، ثم ستظهر أمامنا الواجهة الرئيسية للمنصة.
طريقة إنشاء حساب جديد لأول مرة على منصة مدرستي
هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتسجيل لأول مرة على المنصة، والخطوات هِيْ كالتالي
- نقوم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي للمدرسة ثم النقر فوق مربع العودة إلى المدرسة.
- نضغط على تسجيل جديد للقائمة الرئيسية، ثم نضيف البيانات الأساسية للطالب ورقم هُوية المعلم ونضيف رقم هاتف للمعلم والطالب كذلك.
- يظهر رقم البحث، نضغط عليه وسيظهر اسم المستخدم سواء كان طالبًا أو أحد الوالدين، نحتفظ باسم المستخدم.
- إذا أردنا الوصول إلى كلمة مرور، فسنضغط على المربع بجوار كلمة الطالب، ثم نضغط على أيقونة الإرسال وسنستلم كلمة المرور على الهاتف.
توفر المنصة لجميع الطلاب داخل المملكة العديد من الأدوات التي تساعدهم في العملية التعليمة والتي تساعدهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المتوقعة لتطوير المناهج و الأهداف الرقمية والمهارات الأساسية التي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، و طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي لأول مرة 2022 حساب جديد .