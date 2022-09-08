تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب وولي الامر وخطوات عمل حساب 1444 للعام الدراسي الجديد ،تعتبر أحد أهم المنصات التعليمية الإلكتروننية التي عملت على تطويرها وزارة التربية والتعليم السعودية ،وذلك لسهولة التواصل بين الطالب والمعلم والطاقم الإداري والحصول على المادة التعليمية بكافة أشكالها بالإضافة الى تقديم التغذية الراجعة للطلاب بشكل متزامن.

منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للاستمتاع بجميع الخدمات التعليمية الموجودة هناك حيث توجد مجموعة مختلفة من الخدمات التي يمكنك العثور عليها من خلال المنصة حيث توجد مجموعة من الاختبارات لمهاراتي 1444 والتي سيتم إجراؤها عن طريق قياس مهارات الطالب من خلال مجموعة وهِيْ من المواد التي حددتها الوزارة والتي يمكن للطلاب من خلالها تسجيل الدخول من خلال مجموعة من الخطوات التي تم توفِيْرها من خلال المنصة.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرَابِطْ الرسمي منصة مدرستي .

ثم انقر فوق خيارات تسجيل الدخول حسب فئة المستخدم.

حيث يتم إدخال اسم المستخدم فِيْ الحقل المقدم.

ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك واضغط على زر تسجيل الدخول.

كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي

يمكنك إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي بلا كلل من خلال مجموعة من الخطوات التي تساعد فِيْ تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي من خلال خطوات بسيطة:

تدخل بوابة العودة إلى المدرسة.

ثم انقر فوق تسجيل جديد، والذي يتوفر أمامك فِيْ القائمة الرئيسية.

ثم ادخال رقم الهُوية او الاقامة للطلاب المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

انقر فوق التحقق من رمز التحقق، ثم اكتب الرمز المقابل على الشاشة.

انقر على أيقونة الروبوت الموجودة أمامك.

ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.

وبذلك يكون لديك حساب على منصة مدرستي بكل سهُولة وبدون تعب.

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب وولي الامر وخطوات عمل حساب 1444 للعام الدراسي الجديد كما عملت الوزارة على بداية إصدار المنصة وقت انتشار جائحة فيروس كورونا والفاقد التعليمي للطلاب في المراحل التعليمية كافة بالإضافة الى صعوبة الحصول على التعلم والوصول الى المدرسة.