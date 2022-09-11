تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية ،تعتبر من أكثر المنصات التعليمية نجاحاً واستخداماً في البلاد وذلك لما وفرته من تسهيلات في عمليات التعلم والحصول على التعليم في جميع الظروف الطارئة ،بالإضافة الى تطوير الهارات التقنية لدى الطالب والمعلم والتواصل المستمر والمتزامن بين كافة أعضاء الهيئة التدريسية مما يساعد على الحصول على التغذية الراجعة الفورية.

رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

وأشار مصدر رسمي إلى أنه متاح أيضًا لجميع المستويات التعليمية وأولياء أمورهم تسجيل الدخول إلى منصة My School 1444، كَمْا يوفر العديد من الخدمات للطالب، وكذلك لأولياء الأمور، بما فِيْ ذلك المراقبة المنتظمة للطالب. كَمْا أن المملكة العربية السَعُودِيْة لا تزال تقدم العديد من الخدمات وهِيْ تهم الطالب والمنظمة التعليمية ككل.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

يمكنك الآن الاستفسار عن الرَابِطْ وخطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444 باتباع الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء، قم بزيارة منصة مدرستي عبر الإنترنت.

انقر فوق حساب Microsoft الخاص بهِيْئة التدريس وكذلك للطالب.

اكتب بريدك الإلكتروني

انقر فوق كلمة التالي.

سجل كلمة المرور الخاصة بك التي لا يمكن مشاركتها مع أي شخص آخر.

انقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

تلقائيًا فِيْ تلك اللحظة سيفتح الموقع منصتي التعليمية، وستجد فِيْه جميع الخدمات التي تقدمها المنصة للطالب.

كيفية تسجيل ولي الأمر على منصة مدرستي

إليك كيفِيْة التسجيل فِيْ النظام الأساسي للوالدين فِيْ مدرستي 1444:

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى منصة التعلم الإلكتروني فِيْ مدرستي.

ثانيًا، قم بتسجيل الدخول إلى حساب نور للإداريين والمعلمين الطلاب.

ثالثًا، اكتب اسم المستخدم الخاص بك.

رابعًا، اكتب كلمة المرور الخاصة بك، مع العلم أنه لا يمكن مشاركة هذا الرقم مع أي والد أي طالب آخر.

خامسا، انقر فوق كلمة (تسجيل الدخول).

سيتم بعد ذلك نقلك تلقائيًا إلى النظام الأساسي لمدرستي وستكون لديك جميع الخيارات والميزات المتاحة للمدرس.

تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية كذلك ساعدت المنصة الطلبة في الحد من الفاقد التعليمي الكبير التي تعرضت له المؤسسات التعليمية في العالم خلال تفشي فيروس كورونا والانتقال الى التعلم عن بعد.