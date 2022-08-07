تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل أولياء الامور حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حيث يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي .

منصة مدرستي

التعليم من أبرز المنصات التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها على مختلف المستويات التعليمية. لتحقيق مجموعة من القيم والمعارف والمهارات التي تنمي وتتطور من جميع الطلاب والطالبات في المملكة من أجل التكيف مع جميع المتطلبات الرقمية الجديدة في الحاضر والمستقبل.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ضرورة قيام كل ولي أمر بإجراء تسجيل جديد لجميع الطلاب الجدد على منصة مدرستي، حيث أصدرت الوزارة قرارها بمواصلة العملية التعليمية عن بعد وإلكترونياً، بالإضافة إلى الحضور. المؤسسات التعليمية وفق جداول مدروسة، حرصاً من الوزارة على السلامة والصحة لجميع الطلاب وكل من يعمل في القطاع التعليمي، حيث سيتم تطوير جميع الدورات والمناهج لكل مرحلة تعليمية من خلال هذه المنصة، كما سيتم توفير الواجبات المنزلية عليه. يمكنك تسجيل طالب جديد في المنصة التعليمية My School بطريقتين مختلفتين

الطريقة الأولى من خلال تطبيق توكلنا.

الطريقة الثانية من خلال موقع العودة إلى المدرسة.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من تطبيق توكلنا

باتباع الخطوات التالية يمكنك تسجيل طالب جديد في مدرستي من خلال تطبيق توكلنا، والخطوات هي

الدخول المباشر إلى موقع “توكلنا”.

افتح التطبيق الإلكتروني واضغط على كلمة download.

قم بتشغيل تطبيق توكلنا.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب حسابي.

انقر على أيقونة My School Platform Data.

انقر فوق اسم المستخدم الخاص بالطالب في القائمة.

حدد المربع إرسال في القائمة.

انتظر قليلاً حتى تتلقى رسالة نصية قصيرة على الهاتف بكلمة المرور.

احتفظ بمعلومات حساب الطالب الجديد.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

التسجيل على منصة مدرستي عبر موقع العودة إلى المدرسة

من خلال الخطوات التالية، يمكنك تسجيل طالب جديد في المنصة التعليمية، مدرستي، من خلال موقع العودة إلى المدرسة. هذه الخطوات هي

افتح موقع العودة إلى المدرسة مباشرة.

انقر فوق مربع “تسجيل جديد” في الجزء العلوي من الشاشة.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

أدخل رقم هاتفك المحمول الشخصي.

أدخل رمز التحقق في الصورة بدقة.

التزم بجميع التعليمات الواردة في الصفحة حتى تحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب الجديد.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي عبر حساب نور

يمكن تسجيل طالب جديد في مدرستي 1444 من خلال حساب المستفيد في نظام نور الإلكتروني. خطوات التسجيل هي

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول الجديد من حساب نور.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الفارغة.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

تسجيل دخول طالب مدرستي 1444

من خلال النقاط التالية، يمكنك فتح منصة مدرستي وتسجيل الدخول إليها

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق تسجيل الدخول للطلاب باستخدام حساب Microsoft.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

كيف يمكنني استخدام منصة مدرستي

يمكنك معرفة كيفية استخدام منصة مدرستي التعليمية من خلال النقاط التالية

فتح رابط منصة “مدرستي”.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اضغط على مربع متابعة الدروس لمتابعة جميع المناهج والدورات.

قم بتحميل الواجب المنزلي من خلال مربع تحميل الملف ليقوم المعلم بته.

اضغط على مربع الأنشطة التعليمية في حالة رغبتك في إضافة أي نشاط تعليمي جديد.

إدراج السؤال مع رقم الصفحة في الكتاب المدرسي هو مسؤولية الطالب في الواجبات والأنشطة.

اختر الطريقة التي سيتم بها تسليم النشاط.

انتقل إلى حقل ة النشاط.

رابط برنامج التسجيل الجديد لمدرستي school.madrasati.sa

يمكنك البدء في تسجيل طالب جديد على منصة My School 1444 مباشرة “” بعد تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة، ويجب الانتباه إلى تسجيل جميع الطلاب الجدد في هذه المنصة التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.

وفي الختام نكون تعرفنا على تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، وهنالك العديد من الخدمات الأخرى التي لا يمكن أن تتاح للطالب إلا بعد إتمام عملية التسجيل ، بالإضافة إلى معرفة كيفية التسجيل في المنصة لأول مرة من قبل الطلاب الجدد .