تسجيل طلب إعفاء غرامات التأخير بالتأمينات الاجتماعية

الإعفاء من غرامات التأخر فِيْ السداد، حيث يتساءل العديد من المستفِيْدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الطريقة الإلكترونية التي يمكنهم من خلالها التقدم للحصول على تنازل عن عدم دفع الرسوم المتعلقة بغراماتهم المتأخرة. أرادت منظمة الضمان الاجتماعي توضيح بعض الخطوات التي يمكن من خلالها لأي مستفِيْد تقديم طلب إعفاء من دفع غرامات التأخر فِيْ السداد، وأكدت الهِيْئة أن تقديم هذه الطلبات يتم إلكترونياً دون أن يتوجه المستفِيْد إلى الدائرة. أماكن عمل المؤسسة لتوفِيْر الوقت للجميع داخل المملكة، وسنوفر رَابِطًْا رسميًا لتقديم طلب الإعفاء من الرسوم المتأخرة.

تسجيل طلب الإعفاء من غرامات التأخر فِيْ السداد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تقديم طلب للحصول على إعفاء رسمي من غرامات التأخير من قبل المؤسسة، ويتم تقديم الطلب من خلال بضع خطوات يتم تطويرها على النحو التالي

أنت بحاجة للذهاب إلى الموقع الرسمي التالي المؤسسة العامة للتأمين.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المنشأة من خلال (My Business Insurance).

تحديد المنشأة التي يجب تقديم الطلب من أجلها.

يحدد اختيار القائمة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب (الخدمات المالية)، ثم اختر علامة التبويب (تأخير التنازل عن الغرامات).

ستعرض المنصة بيانات التثبيت وتفاصيل الحساب والإعفاء، ويمكن للمستفِيْد إرفاق مستند أو تسجيل تعليق.

يجب الاطلاع على الشُروطْ والأحكام الكاملة لتقديم طلب تنازل.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

تعديل وضع المستفِيْد

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تطالب كل مستفِيْد بالتحقق من حالته فِيْ حال إجراء أي تعديل عليها، حفاظاً على جميع حقوقه، وضمان قيام كل مستفِيْد بدفع القسط الشهري الذي يستحقه، و يتم ذلك من خلال تغيير حالة المستفِيْد من الخدمة ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية