تسجيل عازب فِيْ حساب المواطن والفئات المستحقة عبر موقع eservices.ca.gov.sa

يبحث الكثير من الناس عن طريقة وخطوات التسجيل فِيْ حساب المواطن للأفراد للعام 1444 هـ – 2022 م برنامج حساب المواطن هُو أحد البرامج الخيرية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سعودي ويهدف البرنامج لمساعدة العديد من المواطنين السعوديين ولكن الوزارة وضعت عدة شُروطْ يجب أن يستوفِيْها الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة حتى يتم تصفِيْة المستحقين عن غيرهم.

خطوات التسجيل فِيْ حساب المواطن للعزاب 1444 هـ

للتسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن لشخص واحد، يجب عليك اتباع الخطوات التالية –

اذهب مباشرة إلى الرَابِطْ موقع حساب المواطن الموقع جزء من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الموقع جزء من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بعد ذلك اضغط على خيار “تسجيل مستخدم جديد”، ثم أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح لأن الدقة فِيْ هذه الأمور ضرورية للغاية.

ثم قم بتحميل جميع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة البيانات التي أدخلتها والتي تؤكد حالتك الاقتصادية والاجتماعية واستقلاليتك.

اكتب رمز التحقق الذي يرسله الموقع عن طريق الرسائل القصيرة إلى هاتفك المحمول فِيْ الحقل المخصص على الموقع، ثم انقر فوق “التالي”.

أقر بقبول جميع شُروطْ الموقع التي تظهر أمامك، ثم أخيرًا اضغط على زر “إرسال الطلب”، وسيتم تك وإخطارك فِيْ حالة القبول.

الفئات المؤهلة لبرنامج حساب المواطن

من بين الفئات التي تم تصنيفها على أنها مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن ما يلي –