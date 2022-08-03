تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر اغسطس 2022 عبر موقع الشركة الإلكتروني

مع بداية شهر أغسطس، تم البحث عن كيف يمكن للمواطنين سجل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر أغسطس 2022حتى يتمكنوا من معرفة جميع تفاصيل مواعيد سداد فواتير الغاز وغيرها من البيانات المطلوبة، ولهذا أصدرت شركة الخدمات التجارية البترولية تلك التفاصيل الخاصة بتاريخ قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2022، وكذلك كيف يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي الخاص بهم من بتروتريد، والتي سنشرحها فِيْ مقالتنا اليوم.

قراءة عداد الغاز المحَلْي لشركة بتروتريد لشهر أغسطس 2022

ولكي يتمكن المواطنون من تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر أغسطس 2022، عليهم اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهِيْ كالتالي

أولا، أنت متصل موقع قراءة بتروتريد .

ثم يتم تحديد قراءة عداد الغاز.

المحافظة والمنطقة التي ينتمي إليها المواطن.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الشقة والمبنى والرقم الفرعي والقطاع المكتوب على فاتورة الغاز القديمة.

ثم يتم كتابة الأرقام على الصندوق الأسود لعداد الغاز.

ثم انقر فوق قراءة السجل.

انتظر بضع دقائق حتى يتم إرسال رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

طرق سداد فواتير الغاز الإلكترونية

لتسهِيْل الأمر على جميع العملاء، أوضحت بتروتريد أنه يمكن للمواطنين الآن دفع قيمة الفاتورة المستحقة لاستهلاك الغاز من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية المتاحة، كَمْا أتاحت تطبيقًا إلكترونيًا يمكن للمواطنين من خلاله تسجيل القراءة. لعداد الغاز المنزلي باستخدام كاميرا الهاتف، وذلك بهدف التسهِيْل على المواطنين، وكذلك فِيْ ضوء تنفِيْذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فِيْ تعميم فكرة التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة إلى بما يتيح للمواطنين دفع الفاتورة بأكثر من وسيلة للدفع الإلكتروني.

تاريخ سداد فاتورة الغاز

أوضحت شركة بتروتريد أنه من الممكن سداد قيمة فاتورة الغاز من اليوم السادس من كل شهر حتى نهاية الشهر، من جميع أنحاء جمهُورية مصر العربية، وباستخدام الوسائل الإلكترونية التي تمت الموافقة عليها. من قبل الشركة للتسهِيْل على المواطنين فِيْ جميع المحافظات.