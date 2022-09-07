تسجيل قياس معلمين 1444 خطوات ورابط التسجيل، يعد الاختبار المعياري هو أحد الاختبارات الهامة والضرورية الخاصة بالمعلمين الراغبين في ممارسة التدريس في المملكة العربية السعودية ويجب على المعلم القيام بمهامه التعليمية واجتياز الاختبار المعياري للحصول على ترخيص مهني من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية وأخضع الاختبار القياس لكي يحصل على مزاولة المهنة في التعليم والتدريس.

اختبار القياس

اختبار القياس هو اختبار مقدم من المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية حيث يقدم المركز عددا من الاختبارات للمعلمين والمعلمات الراغبين في ممارسة مهنة التدريس في المملكة كما يخضع المعلمون لاختبارات القياس للحصول على الرخصة المهنية التي تسمح لهم بممارسة العمل المهني والتربوي في كافة محافظات المملكة العربية السعودية وهو متاح الى حاملين الشهادات العليا من الجامعات المعتمدة في المملكة العربية

التسجيل في اختبارات القياس للمعلم 1444

يمكن التسجيل في اختبارات القياس وطرق الإلكترونية سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقرة على موقع المركز الوطني للقياس من هنا.

الضغط على المستفيد في الصفحة الرئيسية.

يمكنك التسجيل باسم حساب المستفيد في حالة عدم وجود الحساب يرجى إنشاء حساب جديد.

الضغط على خيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

إجراء الاختبار الخاص في المؤهلات المعلم ثم النقر على تسجيل.

يجب عليك مراجعة الملاحظات المتوفرة وبعد ذلك نقرا على متابعة الاختبار.

قبول جميع البرود والشروط ثم النقر على التالي.

يجب عليك بعد ذلك اختيار مكان الاختبار والتعليمات الخاصة بالتسجيل.

شروط التسجيل في القياس للمعلمين 1444

اشترطت هيئة التقويم والتعليم في المملكة العربية السعودية معيارا أساسيا للمعلمين المتقدمين لاختبار التسجيل ومن تلك الشروط والمعايير:

إن يكون المعلم حاصلا على درجه البكالوريوس على الأقل.

تقديم الاختبار المطلوب والحصول على الدرجة المطلوبة للنجاح.

يجب عليك دفع الرسوم المقررة.

اجتياز سنوات الخبرة المطلوبة.

الحصول على الدرجة المطلوبة للتخصص والاختبار وفق الشروط العامة.

يجب عليك التقديم عبر موقع المؤسسة.

الاختبار الخاص بالقياس هو من الاختبارات المركزية التي وضعتها هيئة القياس في المملكة العربية السعودية الخاص بالمعلمين والمعلمات حيث يجتاز المعلم هذا الاختبار ليتأهل إلى مزاولة مهنة المعلم.