تسجيل مطعم في مرسول وشروط التسجيل في التطبيق هذا عنوان مقالنا الذي عنه الكثير يتساءلون عن مرسول هذا التطبيق المميز الذي يلبي حاجات العميل بسرعة وكفاءة عالية من الجودة ولقد انتشر هذا التطبيق بقوة على المنصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب توصيله للطلبات بسرعة عالية يستحقون عليه الاعجاب.

ما هو تطبيق المراسلة مرسول

يعد تسجيل مطعم في مرسول من أهم التطبيقات المنتشرة في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية والتي تشتهر بجودة التعامل مع العملاء وسرعتها في تلبية طلبات العملاء التي يتم طلبها من خلال تطبيق مرسول .

يوفر تطبيق مرسول طريقة سهلة بحيث يمكن لأي شخص التسجيل فيه سواء كان التسجيل لفرد أو مطعم أو للعمل في التطبيق كسائق أو ممثل.

تسجيل مطعم في تطبيق مرسول

يمكن تسجيل مطعم في مرسول عن طريق التسجيل أولاً في تطبيق مرسول ثم إدخال الرموز الموجودة داخل التطبيق.

ابدأ بتنزيل التطبيق على جهازك.

عندما تفتح تطبيق Messenger لأول مرة، يطلب منك التطبيق إنشاء حساب جديد.

تسجيل حساب جديد في التطبيق.

يحدد التطبيق خيارات لك للتسجيل في بريدك الإلكتروني، أو حسابك على Facebook، أو من خلال رقم هاتفك النشط الحالي.

بعد تسجيل حسابك بشكل صحيح، كما أوضحنا، انتقل إلى الصفحة الرئيسية داخل التطبيق.

الصفحة الرئيسية هي المكان الذي يمكنك فيه البحث عن أي متجر أو مطعم تريده من خلاله.

تنقسم الصفحة الرئيسية إلى عدة أيقونات

يسمى الرمز الأول “طلباتي” ويتم عرض جميع طلبات التسليم هناك.

الرمز الثاني يسمى الإشعارات، وهو يرسل تنبيهات إليك عندما يتم طلب الطلبات منك بصفتك وكيل توصيل مع التطبيق أو سائق.

الرمز الثالث هو “بياناتي” وهو يعتني بجميع بياناتك ويمكنك حفظ جميع التوصيلات المنزلية التي قدمتها من خلال هذا المربع.

والرمز الأخير هو “المتاجر” ويظهر لك ثلاثة مربعات

المربع الأول هو المتاجر القريبة من محل إقامتك حسب العنوان الذي سجلته في بياناتك.

يعرض العمود الثاني المخازن النشطة

الحقل الثالث يسمى “المتاجر” ويختص بالبحث عن أي متجر أو مطعم تريد الوصول إليه أو تريد الطلب منه.

اختر رمز المتجر.

سيظهر مطعمك تلقائيًا في Messenger طالما قمت بإضافته في خرائط Google

يعتمد تطبيق Messenger كليًا على خرائط Google والمتاجر والمطاعم المسجلة فيه. لذلك، إذا كان لديك مطعم أو متجر، وتريد إضافة هذا المطعم أو المتجر إلى تطبيق Messenger، فيجب عليك إضافته إلى خرائط Google أولاً، حتى يظهر تلقائيًا في تطبيق Messenger، والذي يعتمد بشكل أساسي على خرائط Google . .

تحتوي هذه الأيقونة على قائمة بالمخازن ويجب أن تكون مسجلة على خرائط جوجل.

عندما يكون لديك مطعم أو متجر مسجل على خرائط Google، يسهل على أي شخص الوصول إليه.

اكتب تفاصيل مطعمك أو متجرك والطعام والإمدادات والخدمات التي يتم تقديمها داخله.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل، سيتم تحويل جميع الطلبات إلى مطعمك وبالتالي تكون قد بدأت عملك في تطبيق مرسول.

إذا لم يظهر مطعمك أو متجرك في تطبيق Messenger بعد تنفيذ كل هذه الخطوات، فيجب عليك إبلاغ الدعم الفني حتى يسرع عملية التسجيل.

إذا كنت تمتلك مطعمًا خاصًا بك وتريد ظهور مطعمك في تطبيق مرسول بحيث يتم إضافة خدمة التوصيل إلى المنزل إلى مطعمك، ما عليك سوى اتباع التعليمات المذكورة أعلاه بشكل صحيح حتى تتمكن من البدء في الاستفادة من تطبيق Messenger .

كيف تعمل في تطبيق messenger

يوفر تطبيق Messenger العمل بداخله كممثل أو سائق، ويمكنك التسجيل في التطبيق بعد تنزيله على جهازك.

طلب التسجيل كمندوب.

اختر اللغة العربية دائمًا

قدم مستنداتك للتسجيل

اكتب بياناتك في الأماكن المخصصة.

من بين المستندات المطلوبة لإرفاق رخصة القيادة.

رخصة قيادة.

أدخل رقم الإقامة أو رقم الهوية.

اكتب العنوان بالتفصيل،

أدخل مكان الإقامة.

أدخل رقم الحساب المصرفي أو رقم التأشيرة.

إرفاق صورة واضحة لنفسك

إرفاق صورة للسيارة ومحاولة توضيح لوحة الأرقام في الصورة قدر الإمكان.

يجب أن يكون عمرك أكثر من ثمانية عشر عامًا.

استمع إلى الدورة التدريبية حول العمل على تطبيق ماسنجر بتركيز كبير ثم أجب عن أسئلة التطبيق التي ستطرح عليك.

الطريقة الصحيحة للعمل في تطبيق Messenger

يمكنك العمل في تطبيق Messenger بعدة طرق من خلال تسجيل اسمك وبياناتك الشخصية في صفحة التسجيل في تطبيق Messenger.

ويمكنك العمل في تطبيق Messenger، مندوب التوصيل للمنازل، عن طريق تسجيل الدخول إلى Messenger لأول مرة، ثم ستظهر أمامك الشاشة الرئيسية، وهي عبارة عن عدة أيقونات، أولها حقل الطلبات. ينبهك Messenger بهذا الطلب في إشعارات التطبيق.

كيفية تسجيل في تطبيق Messenger كسائق

يمكنك الاستفادة من وقت فراغك من خلال تحقيق دخل إضافي لك من خلال التسجيل في تطبيق مرسول كسائق.

يتم التسجيل عن طريق تقديم المستندات المطلوبة ضمن الطلب وهي

صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومحل الإقامة الثابت بشرط أن تكون سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

نسخة أصلية من رخصة القيادة، ويشترط أيضًا أن تكون غير منتهية الصلاحية.

صورة شخصية لمقدم الطلب، بخلفية بيضاء، بدون مرشحات وتأثيرات. .

صورة للسيارة التي سيعمل عليها مقدم الطلب، ويجب أن توضح الصورة رقم لوحة الترخيص بوضوح.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب رقم هاتف نشط وحالي.

اكتب رقم الحساب في البنك للدفع ورقم التأشيرة.

التسجيل في وظيفة سائق في تطبيق messenger

يمكنك التسجيل كسائق في تطبيق مرسول حيث يقبل جميع موديلات السيارات القديمة والحديثة ولكن هناك عدة شروط منها ما تم ذكره في بداية المقال والأوراق المطلوبة للتسجيل في تطبيق مرسول كانت وأوضح، بما في ذلك

ورقة الجنسية السعودية أو أي جنسية يحملها المتقدم.

في غضون يوم، ستجد أن حسابك قد تم تفعيله، ولكن هناك بعض الأوراق الأخرى، والرخصة، ونسخة من بطاقة الهوية، وصورة واضحة تظهر الجزء الأمامي والخلفي من السيارة.

عمولة تطبيق مرسول

تبلغ عمولة مرسول 20٪ فقط من كل طلب يتم طلبه من مطعمك أو متجرك من خلال تطبيق مرسول، ويتم أخذ هذه العمولة عن طريق التطبيق من حسابك المصرفي الذي قمت بالتسجيل به في التطبيق.

شروط تسجيل مطعم في تطبيق مرسول

هناك بعض الشروط التي يجب على المتقدم استيفاؤها قبل التسجيل في تطبيق مرسول، وهي

أن يكون عمر مقدم الطلب صاحب المطعم أو المتجر أكثر من ثمانية عشر عامًا

أن يكون لديك مكان إقامة ثابت.

أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية.

أن يكون لديك رخصة قيادة.

للحصول على رقم هاتف ثابت ونشط وحالي.

يجب تسجيل المطعم أو المتجر في خرائط Google.

يجب أن تكون قائمة الوجبات المعروضة في تطبيق Messenger جذابة ولذيذة.

يجب وضع طعام المطعم في صناديق أو حاويات لسهولة توصيله إلى المنازل.

انتهت حلقتنا اليوم التي تناولت التطبيق الأشهر والابرز في الوطن العربي وهو تطبيق مرسول الذي من تخصصاته توصيل الأطعمة الى المنازل بكل سرعة وامانة انتهى مقالنا بعنوان تسجيل مطعم في مرسول وشروط التسجيل في التطبيق ونتمنى لكم العافية والصحة وان تتمتعوا بحياتكم الجميلة.