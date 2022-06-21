تسجيل منصة دعم الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa متى نزول إيداع راتب ضمان هذا الشهر

انتهاء صلاحية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa المطورة ، وتاريخ صرف الراتب وحل مشاكل التسجيل إلكترونيًا ، ما هو موعد صرف راتب الضمان لشهر شوال ، وطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم الاجتماعي والحماية الجديدة. الإعلان عن التسجيل في الأمن المطور عبر الإنترنت من خلال الوصول الوطني الموحد لكن الكثيرين لم يتقدموا بعد للتسجيل ، وهم يبحثون وما هو الفرق بين نظام الأمان القديم والنظام المطور الجديد وكذلك طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وكذلك شروط التسجيل والأهلية وقبول الأهلية على منصة الدعم الاجتماعي والحماية.

انتهت صلاحية تسجيل منصة دعم الضمان المطورة sbis.hrsd.gov.sa متى سيتم إيداع وديعة راتب الضمان

لذلك سنشرح بالتفصيل من خلال هذا التقرير طريقة التسجيل الجديد للأفراد والعائلات المنتسبة لهم على المنصة الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كما سنشرح شروط قبول الأهلية ، و الفرق بين النظامين الجديد والقديم ، وسنجيب أيضًا على السؤال الدائم “كيف أعرف أني مُقبول في الضمان الاجتماعي المطور ، وطريقة إثبات المعالين. أما طريقة التسجيل فهي تتلخص في الآتي:

قم بزيارة الرابط الخاص بمنصة دعم الحماية الاجتماعية “Developer Social Security”.

اختر رمز تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية بما في ذلك “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف المحمول.

أدخل واختر كلمة المرور الخاصة بك.

قم بتأكيد كلمة المرور التي اخترتها مسبقًا.

اكتب رمز التحقق.

توافق على الإقرار بالشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

سيتم فتح صفحة جديدة لك.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها مسبقًا في بداية التسجيل.

سيتم عرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي أدخلتها.

أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي.

املأ جميع المعلومات الشخصية ، بما في ذلك البيانات السكنية وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات دخلك.

انقر فوق حفظ البيانات.

انقر فوق “التالي” وأكمل المعلومات المطلوبة.

حفظ البيانات.

انقر فوق {التالي.

أدخل تفاصيل المعالين والعلاقة واستكمل البيانات المطلوبة

انقر فوق تأكيد المعلومات.

انقر فوق تأكيد المعلومات. أخيرًا ، اضغط على إرسال.

التقديم الإلكتروني على منصة الضمان الاجتماعي المطورة خارج

طريقة التقديم للضمان الاجتماعي المطورة من خلال الكمبيوتر لا تختلف كثيرا عن طريقة التسجيل من خلال الهاتف المحمول ، ويوضح الفيديو السابق كيفية التسجيل في الضمان المطور من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطورة أو من خلال الوصول الوطني الموحدأما طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، فتتم وفق الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي للضمان الاجتماعي للمطورين.

انقر على أيقونة تسجيل المستخدم الجديد.

إدخال البيانات الشخصية بما في ذلك (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف المحمول)

اختر كلمة مرور تناسبك ولا تقل عن 6 أرقام وحروف باللغة الإنجليزية ، تبدأ بالحرف الكبير ثم الحرف smol وبعض الأرقام وأحد الرموز.

أضف كلمة المرور مرة أخرى في حقل تأكيد كلمة المرور.

انقر فوق إقرار الشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

ستتلقى رمز التحقق على هاتفك المحمول الذي أضفته عند التسجيل للتحقق من هاتفك المحمول.

انقر على أيقونة المصادقة.

بعد ذلك يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو من خلال منصة الوصول الوطنية الموحدة.

ثم تابع التسجيل حسب الفيديو السابق.

كيفية تعديل التطبيق في الضمان الاجتماعي المطور

بعد تقديم الطلب يمكنك تعديل التطبيق في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق إنشاء تذكرة ، في حالة فقدان البيانات التي أدخلتها أو وجود أخطاء في بياناتك عند التسجيل ، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:

انتقل إلى رمز التذاكر في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة

انقر فوق إنشاء تذكرة جديدة.

اختر برنامج دعم مستفيد من الضمان الاجتماعي.

اختر إرسال الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “اعتمادًا على نوع الخطأ” أو “عدم إضافة عبارة محددة لم تدلي بها عند التسجيل في البداية”.

اكتب وصفًا للمشكلة التي تواجهها.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة في غضون أيام.

إذا لم تستفد من الإجابة ، فقم بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.

توقيت صرف وديعة رواتب الضمان الاجتماعي القديمة والمتطورة

سيتم صرف وديعة راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 والذي يوافق اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1443. بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى هواتف دولة الإمارات العربية المتحدة. المتقدمين الأهلية. في حالة رفض قبول الأهلية ، يمكن تقديم طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن نتيجة الأهلية.

الموعد النهائي الجديد للتسجيل سيؤكد الرابط على أنه تابع

بعد التقديم على الضمان الاجتماعي المطوَّر ، يجب مراقبة حالة المُعالين ، بما في ذلك الزوجة والأبناء ، ويوضح الفيديو السابق كيفية إضافة متابعين وتأكيد ارتباطهم كمتابعين.

كيفية تكوين المنزل في الضمان الاجتماعي المتطور

من بين بعض المشاكل التي يواجهها المتقدمون في التسجيل في الملف الموحد للضمان الاجتماعي المطوَّر ملء المنزل ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

انقر على أيقونة تعبئة المنزل.

نضغط على إنشاء منزل.

اختر نوع السكن “مؤجر أو مملوك”.

أضف البيانات حسب ما إذا كان المسكن مؤجرًا أم مملوكًا.

أدخل على الخريطة واختر موقعك.

تضغط على إنشاء منزل.

تقوم بنقل المرؤوسين من اليمين إلى اليسار.

ثم تذهب إلى اختيار البرامج.

اختر برنامجًا لدعم مستفيدي الضمان ، انقر فوق تقديم طلب.

خطوات التسجيل في الضمان المتطور وعوائق الاستفادة من الضمان الاجتماعي المتطور

الفيديو السابق مهم لأنه يشرح كل شيء بالتفصيل الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّركما يشرح حل المشكلات التي قد تواجهك عند التقدم للبرنامج للاستفادة من دعم الضمان ، ويجمع الفيديو حلًا لجميع الأخطاء والمشكلات التي تواجه من يسجلون كمستخدم جديد.

حل مشكلات ضمان المطور وحالة الأهلية وكيفية إنشاء تذكرة ودعم الرسائل

هناك العديد من المشكلات التي تواجه المسجلين ، وكذلك طريقة معالجة أخطاء التسجيل ، ويتم ذلك من خلال أيقونة التذكرة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، من خلال تقديم تذكرة فيها نوع المشكلة التي حدث عند التسجيل ، وسيتم الرد على التذكرة في غضون فترة وجيزة ، وستكتمل التذكرة. قم بحل المشكلة وعالج الخطأ الذي حدث في البيانات التي أدخلتها عند الإرسال.

الاستفسار عن حالة الطلب في الضمان المطور

يتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور بخطوات بسيطة ، ويوضح الفيديو السابق بالتفصيل كيفية الاستعلام عن حالة الطلب وما إذا كان قد تم قبوله أو رفضه أو لا يزال قيد الدراسة والتدقيق.

كيفية متابعة الطلب في الضمان المطور وتأكيد المعالين

تعد متابعة الطلب وتأكيد المتابعين من الأمور المهمة التي تطيل أمد التحقق. كلما أدخلت المتابعين ، ستجد عبارة “التحقق قيد التقدم”. هذا يتطلب منك فتح حساب جديد لهذا التابع في الضمان المطور ، بحيث يمكن التحقق منه كمتابع وتأكيده من قبل الشركات التابعة. من خلال مشاهدة الفيديو السابق ، ستتعرف على تفاصيل تأكيد الشركات التابعة والاستعلام عن حالة التطبيق الخاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

آلية الاعتراض على استحقاق الضمان المطور إلكترونيًا وشروط الاستفادة من برنامج الدعم الجديد

الاعتراض والشكوى مخصصان لمن تم رفض قبولهم وليسوا مؤهلين لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد. أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق أو قيمة راتب الضمان ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى الملف الشخصي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أضف المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك.

سيتم النظر في اعتراضك من قبل لجنة مختصة بفحص الاعتراضات.

ثم سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك لإعلامك بنتيجة الاعتراض.

طلب الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وحل مشاكل التسجيل sbis.hrsd.gov.sa

وبذلك نكون قد قدمنا ​​شرحاً مفصلاً عن طريقة التقديم للضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً من خلال الوصول الوطني الموحد sbis.hrsd.gov.sa من جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول ، وطريقة تعديل التطبيق في المجتمع المطور. الأمن عن طريق تقديم تذكرة ، وكذلك كيف تعرف أنه تم قبولك في الضمان المطور من خلال الاستفسار عن حالة الطلبوكذلك طريقة تأكيد الارتباط الخاص بالمعالين ، وآلية الاعتراض سواء على رفض الاستحقاق أو قيمة الراتب المضمون الذي تم اعتماده للأسرة.