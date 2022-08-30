تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 الرابط والخطوات ، قد تسائل العديد من الأباء والأمهات حول الطريقة التي تمكنهم من عملية تسجيل والحاق ابنائهم وتسجيلهم في الصف الاول الابتدائي عبر منصة نظام نور ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على وضع نظام إلكتروني يستطيع من خلاله أولياء الأمور العمل على تسجيل طلاب من ابنائهم في المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور الذي يعد من الأنظمة المهمة والمتقدمة وزارة التربية والتعليم السعودية ، تابعوا معنا .

نظام نور التعليمي

نظام نور التعليمي عبارة عن منصة إلكترونية صادرة عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، تقدم العديد من الخدمات لوزارة التربية والتعليم والتي يتم تقديمها لأولياء الأمور والطلاب. كلاهما.

تسجيل أول نظام ابتدائي نور 1444

يتم تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية الأولى إلكترونيًا في نظام نور من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة رابط موقع نظام نور التعليمي مباشرة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق علامة التبويب “تسجيل طالب جديد”.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تحديد علاقة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

كتابة مهنة الولي.

أدخل جميع بيانات الطالب المطلوبة (الجنسية، جنسية الأم، رقم جواز السفر، رقم السجل المدني، تاريخ انتهاء بطاقة الهوية، مصدر الهوية، الاسم الأول للطالب باللغة العربية، اسم الأب، الاسم

كتابة كافة بيانات المدرسة (اسم المدرسة وإدارتها التربوية، مكتب التعليم).

انقر فوق أيقونة حفظ الطلب.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

انقر على زر تأكيد البيانات.

انقر فوق خيار إرسال الطلب.

متابعة الطلب عبر الرقم المرسل.

موعد التسجيل لأول مدرسة ابتدائية بنظام نور 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد التسجيل في المدارس الابتدائية من خلال نظام نور التعليمي. يمكن الاطلاع على مواعيد التسجيل والقبول من خلال الصورة المرفقة

اعمار اول تسجيل ابتدائي نظام نور 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية سن التسجيل للطلاب في المرحلة الابتدائية، وهو إكمال 6 سنوات في بداية العام الدراسي، أو 90 يومًا قبل بدء الدراسة للعام الجديد، مع إمكانية التسجيل لمن أكمل 6 سنوات بعد بداية العام الدراسي لمدة لا تزيد عن 180 يوم وفق شروط معينة.

كيفية تسجيل ولي أمر الطالب في نظام نور 1444

يمكن للوالدين التسجيل من خلال نظام نور الإلكتروني من خلال النقاط التالية

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي.

اختر علامة تبويب التسجيل للوالد الجديد.

إضافة جميع بيانات الوصي (رقم الهوية أو رقم إقامة الوصي، اسم المستخدم).

انقر فوق زر التالي.

اكتب رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة في المكان المخصص.

اختيار علاقة القرابة بين الولي والطالب.

حدد تاريخ ميلاد الطالب.

انقر فوق تدقيق.

انقر فوق أيقونة حفظ.

رابط التسجيل في نظام نور الابتدائي

يتم التسجيل للمرحلة الابتدائية مباشرة من خلال نظام نور التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية “” حيث يتم تعبئة جميع البيانات والمعلومات في الحقول المخصصة والتأكد من صحتها، حيث يتم متابعة طلب التسجيل. إلكترونياً عبر رقم يتم إرساله عبر رقم الهاتف إلى ولي الأمر.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 الرابط والخطوات ، تعتبر منصة التعليم نظام نور الالكتروني من المنصات التي اطلقتها وزارة التعليم لتسهيل على الأباء من متابعة ابنائهم وتسجيلهم داخل المراحل التعليمية الخاصة بهم ، كما اتاحت للمدرسين العلم على رصد درجات الطلاب بسهولة .