تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال 1443

يبحث آلاف المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل هاتف مصرف الراجحي على محرك بحث جوجل ، وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي يتم البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي خدمة مصرفية مميزة تجعل يسهل على عملاء البنوك إجراء الخدمات المصرفية المرغوبة إلكترونيًا ، وقد حرصت الحكومة السعودية على تقديم معظم الخدمات الحكومية إلكترونياً في إطار رؤية السعودية 2030 للتسهيل على المواطنين. جدير بالذكر أن البنوك في المملكة العربية السعودية تسعى لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم خدماتها للمواطنين لجذب أعداد أكبر من العملاء ، ونكتب لكم هذا المقال من خلال موقعنا الإلكتروني “علمني” لنعرض عليكم. طريقة تفعيل هاتف مصرف الراجحي عبر الجوال كما شرحنا لكم في مقال سابق رقم مصرف الراجحي للاستعلام المجانيإلى نص المقال.

التسجيل في هاتف الراجحي المصرفي

يمكن للمواطن السعودي المتعامل مع مصرف الراجحي الاستمتاع بخدمة التليفون البنكي بشرط أن يكون لديه حساب لدى البنك ، ويمكنك التسجيل في هذه الخدمة عبر الجوال إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، عليك الاتصال على رقم الخدمة 920003344.

ثانيًا ، اختر 0 من خيارات الرد الآلي.

ثالثًا ، اضغط على رقم 2 للتسجيل في التليفون البنكي.

رابعًا ، أدخل رقم بطاقة الائتمان الآن.

خامسًا ، أدخل كلمة المرور الخاصة بالبطاقة.

سادساً ، أدخل آخر 7 أرقام من الحساب.

سابعا ، اكتب كلمة مرور قوية للخدمة.

ثامناً ، قم بتأكيد الطلب.

الخدمة المصرفية عبر الهاتف

مصرف الراجحي يسمح الخدمة المصرفية عبر الهاتف حتى يتمكن العميل من أداء الخدمات المصرفية المختلفة دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وفروع البنك ، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الحساب الشخصي ، والمعاملات المصرفية على الحساب ، وتحويل الأموال ، والسداد أقساط وخدمات بنكية مهمة أخرى ، وتجدر الإشارة إلى أن البنك يقدم هذه الخدمة مجانًا دون دفع أي رسوم ، ويمكنك الاشتراك بها عبر الهاتف المحمول ، كما أوضحنا لكم في أعلى المقال.

في نهاية مقالنا نود أن نزودك بكافة المعلومات والتفاصيل التي تبحث عنها حول هذا الموضوع ، ويمكنك ترك أي سؤال أو استفسار أدناه في التعليقات وسنقوم بالرد عليه فورًا. المستطاع