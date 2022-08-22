تسجيل 110 مخالفات داخل أراضي الغطاء النباتي بعسير

أكد المركز الوطني لتنمية التغطية النباتية ومكافحة التصحر تسجيل 110 مخالفة لضرر بيئي ضمن أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية بمنطقة عسير خلال الفترة الماضية ضمن حملة الحدائق المستدامة.

22 مخالفات رمي ​​القمامة

وأشار الحساب الرسمي للمركز عبر تويتر، إلى أن المخالفات قسمت إلى 22 مخالفة رمي نفايات في غير الأماكن المخصصة لها، و 50 مخالفة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها.

30 مخالفة تخييم بدون تصريح

وأشار إلى أنه تم تسجيل 30 مخالفة خاصة بالتخييم بدون تصريح، ومخالفة واحدة لدخول المركبات إلى محميات الحياة الفطرية، بالإضافة إلى 7 مخالفات لقطع الأشجار في الأراضي المزروعة.