تسجيل 150 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية وتعافي 220

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 220 حالة تعافي، ووفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المجموع التراكمي للحالات منذ ظهور الحالة الأولى في السعودية يبلغ نحو 81512 حالة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 83 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 798172 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9264 حالة.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، وذلك بفضل ثم بالله الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الوطنية الفعالة من جميع الجهات، والتقدم – والحمد الله – في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق الآتي

أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “الوقاية” أو المرافق والأنشطة. والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية المستمرة أثناء طلب استخدام قناع لدخوله، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التحصين والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات والمواصلات العامة، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب العام. قواعد. المتطلبات الصحية “للوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة منها لم تظهر حالتك الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تشمل أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.