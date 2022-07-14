تسجيل 586 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية وتعافي 491

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي إلى 801935 حالة.

وبينت الوزارة أنه تم تسجيل 491 حالة تماثل جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 786711 حالة بحمد الله.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 9228 حالة وفاة، كما تم تسجيل 160 حالة حرجة.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، فإن ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، شكراً إلى الله ثم الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفعالة من جميع الجهات والتقدم والحمد لله في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق الآتي

أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “الوقاية” أو المرافق والأنشطة. والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية المستمرة أثناء طلب استخدام قناع لدخوله، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التطعيم والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لـ قواعد عامة. المتطلبات الصحية “المنع” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك. من الفئات العمرية المحددة أو المستبعدة من قبل وزارة الصحة. مما يوضح حالتك الصحية في تطبيق (توكلنا). وشدد المصدر على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة. وأوضح المصدر أن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة بالمملكة، بحسب تطور الوضع الوبائي.