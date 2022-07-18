تسجيل 83 مخالفة إضرار بالبيئة بعسير

سجل المركز الوطني لتنمية التغطية النباتية ومكافحة التصحر، من خلال دورياته المتخصصة في حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات، 83 مخالفة لضرر بيئي داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية بمنطقة عسير، في وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط مخالفات ومعاقبة النظام البيئي واللائحة التنفيذية لضبط مخالفات الأخشاب.

حرائق الإنارة في غير الأماكن المخصصة لها

وتراوحت الانتهاكات المسجلة بين إشعال الحرائق في أماكن غير الأماكن المخصصة، بقيمة 1000 ريال لأول مرة، ومضاعفة مع التكرار لتصل إلى 3000 ريال للمرة الثالثة. حرق الأشجار والشجيرات التي تبدأ مخالفتها من 20 ألف ريال لأول مرة وتصل للمرة الثالثة إلى 40 ألف ريال. وكذلك التخييم في الحدائق بدون إذن ؛ عندما تقدر قيمة مخالفتك بـ 500 ريال للمخيم لأول مرة ولغاية 3 آلاف ريال للمرة الثالثة، ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها وقيمتها 500 ريال في المرة الأولى بحد أقصى 2000 ريال. للمرة الثالثة ويلتزم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناجم عن مخالفته ودفع التعويضات اللازمة.

دورية لحماية الغابات ومكافحتها

وفي آذار الماضي أطلق المركز أكثر من 100 دورية لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، غطت خمسة مواقع بالمنطقة، فضلا عن استخدام خمس طائرات مسيرة، لرصد وكشف الخروقات وتغطية المخالفات. القبض على المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للنظام البيئي.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والسيطرة عليه، وتأهيل المتدهورة في جميع أنحاء المملكة، واكتشاف الغزوات، ومكافحة قطع الأشجار، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة واستثمار الأراضي العشبية والغابات والمتنزهات الوطنية مما يعزز التنمية المستدامة. البيئة وتسهم في تحقيق أهداف المبادرة السعودية الخضراء.