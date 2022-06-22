تسديد المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الإنترنت

دفع المخالفات المرورية برقم الهوية على الإنترنت تختص شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، حيث تعمل وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المرورية وكيفية القيام بذلك. الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية إلكترونيًا ، وفرت الوزارة فرصة للمواطن والمقيم لدفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه عبر الإنترنت ، حيث لم تعد هناك حاجة لمراجعة أحد مقار المرور أو مكاتب وزارة الداخلية لدفع المخالفات المرورية ، وهذه الخدمات توفر الوقت والجهد للأشخاص لإنهاء جميع المعاملات الحكومية عن بعد. من خلال الانترنت وفي هذا السباق نوضح لك كيفية دفع المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية عبر الراجحي وكيفية دفع المخالفات عن طريق الراجحي.

دفع المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية دفع المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية عن طريق تحميل تطبيق مصرف الراجحي. المخالفات المرورية في السعودية عبر الانترنت:

انتقل إلى رابط تنزيل تطبيق مصرف الراجحي لأجهزة iPhone رابط تحميل تطبيق مصرف الراجحي للأجهزة التي تدعم ذكري المظهر

للأجهزة التي تدعم تم فتح التطبيق.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.

انقر فوق كلمة ابدأ تجربتك.

انقر على كلمة المدفوعات.

اضغط على تبويب المدفوعات الحكومية ، ثم اختر أيقونة المخالفات المرورية من خانة المرور.

اختر خدمة الاستفسار عن طريق رقم الهوية.

أدخل رقم الهوية ثم اضغط على كلمة التالي.

انقر فوق زر التأكيد.

كيفية دفع المخالفات المرورية مع عدد المخالفات

تقدم وزارة الداخلية خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا ، حيث يمكن للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية تقديم شكوى للاعتراض على المخالفات المرورية بعد استكمالها. شروط تقديم الشكوى بخصوص تفاصيل المخالفات التي وضعتها الوزارة مع إدارة المرور ، وفيما يلي طريقة دفع المخالفات المرورية برقم المخالفة باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق مصرف الراجحي. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق. انقر فوق الزر “ابدأ تجربتك” للمتابعة. انقر على زر “المدفوعات”. من مربع المرور ، حدد خيار “المخالفات المرورية”. من الحقل المخصص لـ “نوع الطلب” اضغط على خدمة الاستعلام برقم المخالفة. اتبع التعليمات حتى يتم تأكيد الطلب وتكتمل العملية بنجاح.

خطوات دفع المخالفات المرورية من خلال صراف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمة دفع المخالفات المرورية من خلال أجهزة الصراف الآلي ، حيث يمكن لصاحب الحساب البنكي الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع قيمتها عن طريق فيزا باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى أحد أجهزة الصراف الآلي لمصرف الراجحي. أدخل بطاقة التأشيرة الخاصة بك في المكان المخصص لها. أدخل كلمة المرور ، حيث يتطلب الإدخال إدخال الرمز الشخصي. انقر فوق الزر “موافق” للمتابعة. اختر الخدمات الحكومية من الخيارات الموجودة على شاشة الصراف. انقر فوق كلمة المدفوعات. انقر فوق زر الانتهاكات. اختر الضغط على المخالفات المرورية. ويظهر أمامك على الشاشة خياران: الاستعلام عن المخالفات بواسطة الهوية أو رقم الإقامة ، والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة. يجب عليك اتباع ما يلي: يجب على. يختار العميل طريقة الاستعلام المناسبة له.

أدخل الرقم المطلوب.

انقر فوق كلمة موافق. في حال عدم وجود مخالفات موقعة من قبل العميل ، تظهر رسالة على الشاشة تفيد بعدم وجود مخالفات مستحقة الدفع. في حالة الغرامات المستحقة على صاحب الحساب ، يتم عرض تفاصيل المخالفات المرورية من خلال عرض رقم وقيمة المخالفة. الضغط على ايقونة الدفع من الصفحة الموضحة لمعرفة تفاصيل المخالفة. انقر فوق موافق. انقر فوق تأكيد. يقوم البنك بخصم غرامة المخالفة مباشرة من رصيد البنك الخاص بصاحب الحساب.

دفع المخالفات المرورية عن طريق الأهلي أون لاين

وفرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من دفع غرامات المخالفات المرورية عبر الإنترنت ، ليتمكن المواطن أو المقيم من اختيار ما يناسبه من الطرق المتاحة له. من خلال مواقع البنوك الإلكترونية يمكنه دفع قيمة الغرامات. :

تسجيل الدخول إلى رابط البنك الاهلي قم بتسجيل الدخول إلى الموقع لصاحب الحساب من خلال ما يلي: أدخل كلمة المرور.

اكتب اسم المستخدم.

انقر فوق الزر “إدخال”. اضغط على أيقونة المخالفات المرورية في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع. تظهر تفاصيل المرور في حالة وجود مخالفات مرورية موقعة على صاحب الحساب. في حالة عدم وجود مخالفات يعرض الموقع رسالة تفيد بعدم وجود غرامات على المخالفات المرورية تسجل على الشخص. في حال وجود مخالفات مرورية بحق الشخص يجب اتباع الخطوات التالية: تحديد نوع الدفع.

أدخل رقم الهوية.

إذا كان لدى العميل أكثر من حساب ، فعليه تحديد الحساب الذي يدفع من خلاله.

مراجعة جميع البيانات بدقة. انقر فوق كلمة “موافق”. يقوم النظام بدفع المخالفات المرورية في غضون ثوان عن طريق سحب الغرامة من رصيد الحساب المصرفي. يتلقى المتعامل رسالة على الهاتف المحمول تفيد بإتمام سداد الغرامة. تحتوي الرسالة أيضًا على رقم المخالفة التي تم خصم قيمتها من الحساب المصرفي.

خطوات دفع المخالفات المرورية من خلال أبشر

تعد طريقة دفع المخالفات المرورية عبر أبشر عبر الإنترنت عبر منصة أبشر الإلكترونية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ضمن نظام التحول الرقمي الذي تتبعه الحكومة السعودية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 ، ونشرح لل طريقة الدفع لك من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى منصة أبشر. إلحاحا رابط الخدمات الإلكترونية قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. أدخل اسم المستخدم. أدخل كلمة المرور. الضغط على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمرور. اضغط على استعلام عن المخالفات المرورية. يطلب الموقع إدخال البيانات التالية: رقم السياره.

رقم الرخصة. انقر فوق عرض الكلمة أو رمز الاستعلام. يقوم الموقع بتفصيل قيمة المخالفات المرورية المسجلة للمواطن بالتفصيل. من خلال هذه الصفحة يمكنك الوصول إلى خدمة سداد واتباع جميع التعليمات والتعليمات الخاصة بالدفع الإلكتروني من خلال أبشر.

هل المخالفات المرورية لا تمنع السفر؟

ونشر الموقع الرسمي لمديرية الجوازات السعودية بيانا رسميا بهذا الشأن. تلقى فريق خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد المواطنين حول ما إذا كانت المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر خارج المملكة. وفي هذا السياق جاء بيان الجوازات ردًا على هذا السؤال على النحو التالي:

المخالفات المرورية لا تمنع المواطن السعودي من السفر خارج أراضي الحجاز ما لم يمنعه من السفر خارج المملكة.

المخالفات المرورية لا تؤثر على إجراءات سفر المواطن.

يجب على المواطن دفع المخالفات المرورية الموقعة عليه عند استلام جواز سفر جديد.

في حال تجديد جواز السفر القديم ، يجب على المواطن سداد جميع الالتزامات المقيدة به ، كما يجب عليه دفع قيمة المخالفات المرورية.

يجب على الوافد المقيم في المملكة العربية السعودية دفع المخالفات المرورية حتى يتمكن من تحديد الإقامة.

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