تسريبات| التحكيم يهز الهلال بـ”قرار مثير للجدل” فِيْ قضية كنو

سرب الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي، فِيْ نداء نادي الهلال، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

وجدد محمد كنو (27 عاما) عقده مع الهلال، فِيْ يناير الماضي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى يونيو 2025، بعد أيام قليلة من دخوله الفترة المجانية.

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إلا أن نادي النصر أصدر بيانا رسميا أعلن فِيْه توقيع النجم الدولي عقود انتقال للفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

رفع النصر قضية محمد كانو إلَّى لجنة الاحتراف، والتي بدورها نقلت الأوراق الرسمية إلَّى غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أصدرت القرارات التالية

1- إيقاف محمد كانو عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

2- منع توقيع العقود مع الهلال “فترتا تسجيل”.

3- إجبار كنو والهلال على دفع 27 مليون ريال “تضامناً” مع النصر.

وكانت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قد “استأنفت” هذه القرارات، إضافة إلَّى تقديم طلب “إجراءات مؤقتة”، للسماح للفريق الأول لكرة القدم بتسجيل صفقاته الجديدة هذا الصيف.

تسريب قرار مركز التحكيم الرياضي فِيْ استئناف الهلال

وفِيْ هذا السياق أعلن الطريقي فِيْ تصريحات متلفزة أنه تلقى معلومات. قرر مركز التحكيم الرياضي رفض استئناف نادي الهلال رسميًا.

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وسلط الصحفِيْ الرياضي الضوء على “نزاهة” عمل مركز التحكيم الرياضي. رغم شكوك الكثير من عشاق الرياضة، بإذن من الهلال.

أثار مركز التحكيم الرياضي جدلاً واسعاً، بعد تعديل أحكام المادة 29 من القواعد الإجرائية، بخصوص طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

تم تغيير نص الشرط الثاني من المادة 29 من “الخوف من الضرر إذا لم يتم اتخاذ التدبير المؤقت” إلَّى “الخوف من مرور الوقت إذا لم يتم اتخاذ التدبير المؤقت”.