تسريبات الجهوي 2022 الثالثة اعدادي telegram، ينتظر العديد من الطلاب على أحر من الجمر تسريبات الجهوي للمرحلة الاعدادية لعام 2022، والتي تسرب عبر منصات التواصل الإجتماعي، وبالأخص عبر تطبيق telegram والواتس أب، وفي الفترة الأخيرة أفصح العديد من النشطاء عن تسرب العديد من الاختبارات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وقد أعلنت بعض المجموعات عبر التلغريام ، على وجود تسريبات الجهوي 2022 ، وقد نفت الوزارة ذلك.

تسريبات الجهوي 2022 الثالثة اعدادي telegram

قبل موعد الاختبارات الجهوي تكثر عمليات البحث من قبل الطلاب حول تسريبات الجمهوري عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما يقوم العديد من المدرسين بعمل بعض المجموعات الخاصة للطلاب بهدف صقل معلوماتهم ومهاراتهم الدراسية، واجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات، مما تكثر العديد من الشائعات حول تسريب بعض الامتحانات التي يجري لبحث عليها من قبل الطلاب من أجل الحصول على الإجابات النموذجية

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أثناء الانتشار الكبير جدا عبر منصات التواصل الإجتماعي، حول تسريب الجهوي ثالث عدادي نفت وزارة التربية والتعليم ذلك وصرحت حول بيان لها بأن كل المعلومات التي تم تداولها حول تسريبات الجهوي للثالثة ابتدائي مجرد اشاعات ولا صحة لها، وحذرت من الاعتماد عليها، وقالت بان الاسئلة التي تم طرحها لا تتوافق اطلاقا مع الاسئلة المعدة من قبل الوزارة.

ترسيبات 2022م عبر واتساب WHATSAPP

الفترة الأخيرة أشعلت منصات التواصل الإجتماعي خبر تسريبات الجهوي لعام 2022 عبر الواتس اب، وشكل هذا الخبر تضارب الكثير من الأحداث، كما وصرحت الوزارة بأن كافة المعلومات التي تم إدراجها غير صحيحة، وبعد مطابقة الاختبارات التي تم تنزيلها على الواتس أي والاختبارات التي تم تنزيلها على التلغرام تبين أنها غير متطابقة بتاتا، وتم تحذير الطلبة من تداولها.

ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير عبر منصات وصفحات التواصل الإجتماعي حول تداول خبر بعض التسريبات للاختبارات الجهوي 2022 الثالثة اعدادي والتي شكلت زعزع كبيرة لدى الطلاب ، كما وصرحت الوزارة بأن كل ما تم نشره مجرد اشاعات.