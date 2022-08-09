تسريبات حمد الله .. رسالة صوتية تبرئ نجم الاتحاد من خيانة النصر

يبدو أن تسريب “التحقيقات” التي أجرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم فِيْ قضية النصر والاتحاد، صباح اليوم الثلاثاء، أفاد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، على ما يبدو براءته من الخيانة. النادي الذي سجل له الأهداف من صيف 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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أثارت القضية التي عُرِفت إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية” جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، منذ بدايتها، حتى وصلت إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد اعتراض الاتحاد على العقوبات التي أصدرتها اللجنة المهنية فِيْ السعودية. شبه الجزيرة العربية. اتحاد الكرة الذي أوقف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر.

وإلَّى جانب اعتقال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فرضت “الاحتراف” عقوبات إضافِيْة على الاتحاد، ومنعها من تسجيل لاعبين جدد فِيْ يناير 2023، وغرامة قدرها 500 ألف ريال، مع إيقاف الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي لفترة. 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، ووقف مشعل السعيد الإداري 3 أشهر.

الحمد الله بريء من خيانة النصر. ماذا قال فِيْ رسالته الأخيرة إلَّى الاتحاد

أربعة وسبعون، هُو عدد الصفحات التي تم تسريبها من تحقيقات لجنة الاحتراف فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله، للمجتمع الرياضي السعودي، الأمر الذي أطلق العَنّْان لغضب عارم من سبب “الفوضى” التي تعيشها وسائل الإعلام القريبة. . إلَّى النصر أو الاتحاد حيث تنافس كل منهما، مؤكداً أن ما حدث فِيْ التحقيقات يتفق مع آرائه وما هُو مقتنع به.

أبدى “عشاق” حمدالله من جماهِيْر النصر قلقهم إزاء ما قاله عبد الرزاق فِيْ مكالماته الهاتفِيْة مع مسؤولي النقابة، الأمر الذي يقودنا إلَّى “سعودي سبورت” لاستعراض آخر رسالة صوتية أرسلها المغربي فِيْ أغسطس. 2022 للوسيط الذي تحدث نيابة عَنّْ العميد يثبت براءة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من خيانة النادي من العاصمة الرياض

– الرسالة الصوتية لعبد الرزاق حمدالله فِيْ 22 آب، موجها حديثه إلَّى “HD” عبر “سناب شات”.

(السلام عليكَمْ اخي .. كَيْفَ حالك ان شاء الله تكون بخير اولا .. اما الاسر مرحب بهم فِيْ اي وقت البيت بيتهم والاسرة اخوة ان شاء الله. والشيء الثاني انه بخصوص موضوع الفريق انظر ماذا فعلت ولم افعل ما كان علي فعله .. فعلت اكثر مما افعل .. يعَنّْي انا طلبت الموافقة .. هذا ليس بالسهل. يعَنّْي).

(بخصوص ما سبق، أن يتحدث الرئيس مع الرئيس عَنّْ طريق رسالة أو WhatsApp، فهذا غير مهني، أي إذا كانت هناك رغبة من الفريق الثاني، فما هُو الانتظار وماذا يتبقى أرسل مباشرة اسم آخر، يعَنّْي ما اسمه بالعربية يعَنّْي رسالة مرسلة طيب نريد هذا اللاعب … ماذا سيحدث لو بعث برسالة رسمية من ادارة الفريق الى ادارة الفريق).

(أين المشكلة على العكس، هذه وظيفة احترافِيْة ولا توجد ولا لا عقوبة ولا أي شيء بالعكس، وعَنّْدها سيكون كل شيء فوقي أي سأضغط من كلا الجانبين. أنا، أعتقد أنه فِيْ غضون يوم أو يومين سأغلق كل هذه الأشياء وأركز على مستقبلي والأشياء التي لدي … لن أنتظر).