تسريبات.. قرار غريب “يدهش” النصر والاتحاد فِيْ قضية حمد الله

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* قرار تاريخي فِيْ حالة الانتصار على الاتحاد بحمد الله

وفِيْ هذا السياق، أثار الصحفِيْ الرياضي سعود الصرامي جدلاً فِيْ الشارع السعودي، بتغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الخميس.

وكتب الصرامي “أول خبر تسرب فِيْ الجلسة كان تأجيل النظر فِيْ القضية حتى نهاية المونديال”.

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القضية التي شهدت جلسات استماع خلال الساعات والأيام الماضية ؛ تلك المتعلقة بمعركة الانتصار على الاتحاد وبحمد الله.

واستمعت اللجنة المهنية الثلاثاء الماضي إلَّى تصريحات النجم المغربي ومحاميه فهد بربعة، فِيْما عقدت اليوم جلسة مع رئيس الاتحاد أنمار الهِيْلي وعدد من مديري الأندية. يقودهم الرئيس التنفِيْذي لفريق كرة القدم حامد البلعاوي.