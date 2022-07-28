تسريبات قضية حمد الله والنصر “تهز” قلعة العميد

أيام قليلة، ربما ساعات، تفصلنا عَنّْ صدور قرار مهم بشأن قضية ناديي النصر والاتحاد، والمغربي عبد الرازق حمدالله، الذي انتقل إلَّى الأخير بعد فسخ عقده مع الاتحاد. الأول، بعد أن كانت هذه القضية قد أدت إلَّى شهر طويل من الجدل والارتباك فِيْ كرة القدم فِيْ الشارع السعودي وربما خارجه.

وانتهت علاقة حمدالله بالفوز فِيْ نوفمبر 2022، بعد سنوات من التألق للنجم المغربي بالقميص الدولي، عَنّْدما أعلن الفوز إنهاء عقد اللاعب من جانب واحد لأسباب قانونية ومشروعة، بحسب بيان النصر. ولم يكشف عَنّْ تفاصيل إنهاء العقد، لكن بحسب تقارير صحفِيْة، فإن الفوز اتخذ هذا القرار. جاء القرار بعد أن أهان النجم المغربي أحد مديري النادي.

ثم توجه الطرفان بعد ذلك إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، حيث طالب كل منهما بحقوقه المالية بعد إنهاء العقد، قبل أن تأخذ القضية منعطفاً جديداً بعد أن قال مسئولو النصر إنهم حصلوا على تسجيلات صوتية، بزعم. بين حامد البلوي. الرئيس التنفِيْذي للعميد وحمد الله، وخلاله يدفع البلوي اللاعب للثورة والرحيل عَنّْ النصر خلال فترة سريان عقده.

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ورغم أن موضوع التسجيلات قيد النظر حاليًا أمام لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم التي أنهت تحقيقها، إلا أنه فِيْ الساعات الأخيرة تم الكشف عَنّْ “تسريبات” حول عقوبات محتملة ستصدر قريبًا لهذه القضية. سيكون قويا ضده. نادي الاتحاد.

وتشمل هذه التسريبات توقيف حامد البلوي لمدة ستة أشهر واعتقال مشعل السعيد. إداريو الاتحاد لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلَّى توقيف الحمد الله لمدة أربعة أشهر ومنع الاتحاد من توقيع عقود لفترة نقل.

وصدمت هذه التسريبات مسؤولي العميد وهددت استقرار الفريق المقيم حاليا فِيْ معسكر خير فِيْ النمسا استعدادا للموسم الجديد بقيادة مدربهم البرتغالي الجديد سانتو.