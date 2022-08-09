تسريبات| كارثة جديدة فِيْ الاتحاد.. تعرف على عقوبة الشنقيطي والبلوي

فِيْ مفاجأة كبيرة، تم تسريب “ركلة الجزاء المتوقعة” ضد مهند الشنقيطي، ظهِيْر فريق الاتحاد الأول، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وفتحت اللجان المختصة تحقيقات مع الشنقيطي ونادي الاتحاد. بتهمة “تزوير” التقرير الطبي للظهِيْر الشاب. لعدم مشاركته فِيْ المنتخب الأولمبي السعودي، فِيْ كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

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وغاب الشنقيطي عَنّْ المنتخب الأولمبي السعودي، بحجة الإصابة، لكنه شارك لاحقًا بشكل مباشر مع الفريق الأول لنادي الاتحاد، فِيْ مباريات ودية.

* معاقبة حامد البلوي ومهند الشنقيطي فِيْ الاتحاد

وبحسب تقارير صحفِيْة، سيتم اعتقال الشنقيطي. لمدة شهرين، من المقرر الإعلان الرسمي للقرار فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

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وكشفت تقارير عَنّْ توقيف حامد البلعاوي المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد لنفس فترة “الشهرين”. بالاحتيال والهروب من مهمة وطنية.

يشار إلَّى أن حامد البلوي أوقف لمدة 6 أشهر، فِيْ قضية استدراج النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال فترة الحماية من تعاقده مع نادي النصر.