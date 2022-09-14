تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 – My World، ان مسلسل مانجا ون بيس هو اشهر مسلسلات الانمي الياباني حول العالم، وتمكن هذا المسلسل من حصد شعبية كبيرة بين الكبار والصغار، وينتظر الجميع تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 – My World بفارغ الصبر، وزاد البحث في الفترة الاخيرة عن هذه التسريبات بشكل كبير جدا، وهذا يدلل على حب الجمهور لهذا المسلسل الياباني الشهير.

مسلسل مانجا ون بيس الفصل 1060

ان مسلسل مانجا ون بيس هو أحد المسلسلات اليابانية، وهي تأليف إييتشيرو أودا، وتم اطلاق هذا المسلسل بتاريخ الرابع من شهر أغسطس لعام 1997م، ويتحدث المسلسل عن شخصية تسمى مونكي دي لوفي، وتكون هذه الشخصية هي الشخصية الرئيسية في المسلسل، ويكون لوفي قد اكتسب جسمه العديد من الخصائص المميزة ومن أهم هذه الخصائص انه اصبح ذو جسم مطاطي، واكتسب جسمه هذه الخاصية بعد ان تناول بالخطأ فاكهة الشيطان، وبعد ذلك تبدأمغامرات لوفي، وهي يحاول اكتشاف العديد من الاشياء الجديدة.

تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 – My World

بعد صدور الفصل الجديد من مسلسل مانجا ون بيس الفصل 1060، اصبح جميع محبين ومتابعين المسلسل يبحثون عن تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 – My World، وجاء في التسريبات العديد من الأحداث المشوقة والمهمة، ومن أهم تلك الاحداث الحرب التي وقعت بين قراصنة اللحية السوداء، وبوا هانكوك، وحاول بوا هانكوك في هذه الحرب انهائها عن طريق تقديم المكافأت المالية والذهبية، فقام بمكافأة مارشال دي تيتش 3 مليار و 996 مليون بيري وبلغت مكافأة الشيتشيبوكاي امبراطورة القراصنة 1 مليار و 659 مليون بيري، وبهذا يكون بوا هانكوك قدم الكثير من التنازلات لانهاء الحرب الدائرة .

تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 يوتيوب

ان مسلسل ون بيس أحد مسلسلات الانمي اليابانية التي تمتلك شهرة كبيرة في جميع دول العالم، ويعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في العالم، ويقوم منتجو المسلسل بإصدار كل أسبوع حلقة واحدة للمشاهدة، وفي تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060، هناك العديد من الاحداث الجديد، ومن هذه الاحداث:

مواصلة سابو التحدث مه دراغون عبر الهاتف.

يشاهد الجميع جسم غريب يسقط من السماء باتجاه الارض.

قام إيمو ساما بتدمير مملكة لولوشيا بشكل كامل، بدون اي جهد يذكر منه.

طاقم قبعة القش يلتقي بـ جويليري بوني ويقدم له مكافأة تبلغ 320مليون بيري.

تدمير مملة لولو شيا بشكل كبير وكامل.

قام لوفي بإخبار طاقمه عن حلمه، وكانت ردة فعل الطاقم على حلم لوفي صادمة.

ايمو سابو يقوم بدخول مملكة لولوشيا بعد تدميرها بالكامل، ويشاهد شخصا ما يقوم بالجلوس على عرش المملكة بعد تدميرها وهو فارغ.

فيديو تسريب مانجا ون بيس الفصل 1060

تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 – My World، انتظر جميع سكان الكرة الارضية بفارغ الصبر صدور او تنزيل تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 – My World، وتعتبر هذه التشريبات من أكثر التسريبات والفصول المشوقة في مسلسل مانجا ون بيس.