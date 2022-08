تسريبات God of War Ragnarok تتصدر الانترنت متاح، حصلت لعبة God of War Ragnarokعلى عدد كبير جدا من المهتمين في كافة أنحاء العالم وذلك بعد اطلاق موعد صدورها، وعلى الأغلب انه سيتم تنزيل لعبة God of War Ragnarok قريبا في هذا العام، وقد نشر العديد بعض تسريبات God of War Ragnarok ، والتي جعلها تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

قصة God of War Ragnarok

تعد لعبة God of War Ragnarok من الألعاب الأكشن والتي تحمل الكثير من الأجزاء، وكان أول جزء لها عام 2018، وتعد من الالعاب المليئة بالمغامرات، والاكشن ، وتدور قصة God of War Ragnarok، حول معركة كبيرة لنهاية على راجناروك التي تنبأ بها الآلهة الإسكندنافية، حيث يتلقى أتريوس في عدد كبير من الشخصيات المخلوقات الجديدة، بعضهم حلفاء وبعضهم أعداء،حيث تدار معركة شرسة جدا، لدرجة تؤدي الى انهاء العالم.

تسريبات God of War Ragnarok

هناك الكثير من المصادر التي تفيد بنشر بعض تسريبات God of War Ragnarok، خلال الفترة الماضية، وقد جاءت هذه التسريبات من قبل مطورين لعبة God of War Ragnarok، حيث أصدرت شركة المنتجة للعبة بيان لها تفيد فيه أنه لا يوجد أي تسريب صادر عن God of War Ragnarok وكل ما تم اشاعاته عاري عن الصحة، ويجب عدم الأخذ به، وفي نفس السياق السابق تم التحذير من تداول الصور التي تم نشرها مؤخرا.

God of War Ragnarok تتصدر الانترنت

تصدرت اسم لعبة God of War Ragnarok، عبر محركات البحث جوجل بعد نشر بعد تسريبات God of War Ragnarok، وبعد عمليات البحث عن التسريبات تبين أنه لا صحة لذلك،خلال الأشهر القليلة ،ستم صدور الأجزاء الأخرى الجديدة، وعلى الأغلب أنه سيتم عرض God of War Ragnarok على البلايستيشن في شهر نوفمبر القادم.

تداول الكثير من نشطاء التواصل الإجتماعي بعد تسريبات God of War Ragnarok، وقد بين رئيس الشركة المنتجة للعبة بأن كل الذي تم نشره حول تسريبات لعبة God of War Ragnarok، عاري عن الصحة ومجرد شائعات فقط .